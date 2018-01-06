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كُتّاب وآراء
الثلوج تعرقل حركة السير بين مراكش وورزازات
تسببت التساقطات الثلجية التي شهدتها مجموعة من المناطق بالمملكة، خصوصا مناطق الجنوب الشرقي والأطلس الكبير، في قطع عدد من الطرق الإقليمية والجهوية والوطنية في وجه حركة المرور؛ في حين استنفرت وزارة التجهيز مصالحها الإقليمية والجهوية للعمل على فتحها.
ومن بين الطرق المقطوعة أمام حركة المرور الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورزازات، والتي تم إغلاقها بسبب الكمية الكبيرة من الثلوج التي تساقطت بالمنطقة، وبلغت اليوم السبت أكثر من 30 سنتيمترا في قمة جبل تيشكا، وفي السفح حوالي 15 سنتيمترا؛ وهي تقديرات تبقى مرشحة للارتفاع، حسب ما أكده مصدر مطلع لهسبريس.
مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بورزازات أفاد بأن مصالح وزارة التجهيز بكل من مراكش وورزازات سخرت مجموعة من كاسحات الثلوج منذ بداية التساقطات الثلجية من أجل فتح الطريق أمام حركة المرور، وزاد موضحا: "هناك مجهودات مبذولة من طرف مصالح المديريات الإقليمية بورزازات ومراكش قصد إعادة فتح الطريق في وجه حركة السير".
وذكر المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجهودات المبذولة من لدن العمال وأطر المديريات المذكورة، بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، مكنت من إغلاق الطرق المقطوعة إلى حين فتحها أمام السائقين للعبور.
جدير بالذكر أن عمالة إقليم ورزازات تتابع عن كثب أشغال إزاحة الثلوج في المقاطع الطرقية المقطوعة، خصوصا الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورززات عبر تيزي نتشكا، التي تعرف حركة مرور كثيفة على مدار الساعة، و"عامل الإقليم على اتصال دائم بمصالح الأمن ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات لتتبع أشغال إزاحة الثلوج"، وفق مصدر هسبريس.
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تعليقات الزوّار (7)
جدير بالذكر أن عمالة إقليم ورزازات تتابع عن كثب أشغال إزاحة الثلوج في المقاطع الطرقية المقطوعة، خصوصا الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورززات عبر تيزي نتشكا، التي تعرف حركة مرور كثيفة على مدار الساعة، و"عامل الإقليم على اتصال دائم بمصالح الأمن ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات لتتبع أشغال إزاحة الثلوج"، وفق مصدر هسبريس