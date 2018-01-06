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الثلوج تعرقل حركة السير بين مراكش وورزازات

الثلوج تعرقل حركة السير بين مراكش وورزازات
محمد آيت حساين
السبت 06 يناير 2018 - 14:06

تسببت التساقطات الثلجية التي شهدتها مجموعة من المناطق بالمملكة، خصوصا مناطق الجنوب الشرقي والأطلس الكبير، في قطع عدد من الطرق الإقليمية والجهوية والوطنية في وجه حركة المرور؛ في حين استنفرت وزارة التجهيز مصالحها الإقليمية والجهوية للعمل على فتحها.

ومن بين الطرق المقطوعة أمام حركة المرور الطريق الوطنية رقم 9، الرابطة بين مراكش وورزازات، والتي تم إغلاقها بسبب الكمية الكبيرة من الثلوج التي تساقطت بالمنطقة، وبلغت اليوم السبت أكثر من 30 سنتيمترا في قمة جبل تيشكا، وفي السفح حوالي 15 سنتيمترا؛ وهي تقديرات تبقى مرشحة للارتفاع، حسب ما أكده مصدر مطلع لهسبريس.

مصدر مسؤول بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل بورزازات أفاد بأن مصالح وزارة التجهيز بكل من مراكش وورزازات سخرت مجموعة من كاسحات الثلوج منذ بداية التساقطات الثلجية من أجل فتح الطريق أمام حركة المرور، وزاد موضحا: "هناك مجهودات مبذولة من طرف مصالح المديريات الإقليمية بورزازات ومراكش قصد إعادة فتح الطريق في وجه حركة السير".

وذكر المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجهودات المبذولة من لدن العمال وأطر المديريات المذكورة، بالإضافة إلى عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، مكنت من إغلاق الطرق المقطوعة إلى حين فتحها أمام السائقين للعبور.

جدير بالذكر أن عمالة إقليم ورزازات تتابع عن كثب أشغال إزاحة الثلوج في المقاطع الطرقية المقطوعة، خصوصا الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورززات عبر تيزي نتشكا، التي تعرف حركة مرور كثيفة على مدار الساعة، و"عامل الإقليم على اتصال دائم بمصالح الأمن ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات لتتبع أشغال إزاحة الثلوج"، وفق مصدر هسبريس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي السبت 06 يناير 2018 - 14:17
أثار انتباهي هذا الجزء من المقال:
جدير بالذكر أن عمالة إقليم ورزازات تتابع عن كثب أشغال إزاحة الثلوج في المقاطع الطرقية المقطوعة، خصوصا الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وورززات عبر تيزي نتشكا، التي تعرف حركة مرور كثيفة على مدار الساعة، و"عامل الإقليم على اتصال دائم بمصالح الأمن ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات لتتبع أشغال إزاحة الثلوج"، وفق مصدر هسبريس
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-8
2 - المهم السبت 06 يناير 2018 - 14:38
قولوا الحمد لله هذه ثلوج و امطار الخير و انها رحمة من عند الله بارك الله لنا فيها ، أين هي الثلوج و الأمطار التي كانت تسقط في المغرب في السبعينات و ما قبل تقريبا طيلة السنة
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60
3 - خالد السبت 06 يناير 2018 - 14:45
رب ضارة نافعة اد نقول حداري للساءقين وهنيئا للفلاحين فبواسطة الثلوج يرجع الماء في الآبار والتي نزل منسوبها هده السنة ما بين 6 إلى 10 امتار
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17
4 - صحراوي السبت 06 يناير 2018 - 14:51
الحمد والشكر لله الذي أنعم علينا وأغاثنا بهذه الخيرات.الصعوبات والمشاكل ماهي إلا أيام قليلة وتمر أما نفع هذه الخيرات سيطول إنشاء الله وتستفيد منه المخلوقات لقوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي"اللهم لك الحمد والشكر ياربي يا رحيم.هذه الأحوال توحي لنا أننا لازلنا تحت رحمة ورعاية ربنا سبحانه وتعالى.اللهم طهر بها ذنوبنا وأغفر لنا يا رحيم
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31
5 - لا حياة لمن تنادي السبت 06 يناير 2018 - 15:08
هذه الصور يجب دائما ان تذكرنا بأن هناك مغرب آخر...يعني ان هناك دولة المغرب المتعارف عليه عالميا. وهناك مغرب لا يعرفه الا بعض المغاربة.. وهو مغرب المقهورين والمظلومين والمحكورين..هذا المغرب الثاني هو صاحب الثروات لكنه اشبه بالموزنبيق..ولعل الموزنبيق افضل. هذه صور لمنطقة يصلها النقل وبها بعض البنيات التحتية..لكن ماذا سنقول عن سكان الاطلس وغيرهم ممن يموتون بالبرد ولا يحرك من اجلهم ساكن؟ وعندما يبدأ مهرجان موازين نرى جيوش من الموظفين والمسؤولين وغيرهم وعدة مؤسسات يتجارون ويسرعون هنا وهناك كأن الحرب وقعت بيننا و بين الجزائر..وفي الاخير استقبال"شي قرد"ساعة ونصف بمليار.ثمن 40000شوفاج اي مسخن البرد..ايوا اجيو نحسبو شحال من قرد كايجي يدي مليار ونصف؟وشحال من شوفاج ضاعوا؟
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-2
6 - ورزازي السبت 06 يناير 2018 - 15:19
صراحة عامل ورزازات الجديد يشتغل بكل مهنية واحترام الجميع اعماله تشهد له في القنيطرة وتنغير وجميع المناطق التي اشتغل بها منذ ان كان مهندسا
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6
7 - حسن المغربي السبت 06 يناير 2018 - 15:31
الحمد لله والشكر لله على الخيرات التي أنعم الله بها علينا.
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8
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