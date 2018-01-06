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كُتّاب وآراء
حركة المرور تعود إلى طريق ورزازات - مراكش
أوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، قبل قليل، أنه تم فتح الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، عبر تيزي نتيشكا، في وجه حركة المرور، بعد توقفها لساعات طويلة، إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها المنطقة منذ الليلية الماضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بإمكان مستعملي الطريق المذكورة العبور إلى ورزازات أو إلى مراكش، عبر "تيشكا"، بعد إزاحة الثلوج عنها، مشيرة إلى أن عامل إقليم ورزازات قام صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لأشغال إزاحة الثلوج، رفقة المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بورزازات، للوقوف على فرق التدخل العاملة على إعادة حركة المرور إلى هذا المسلك الطرقي الهام.
وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات، وبتنسيق مع العمالة، وزعت أربعة فرق تدخل في كل من تيزي نتيشكا وايمي نولاون وطريق تلوات وتيديلي، وسخرت 12 آلية لإزاحة الثلوج، بمشاركة آليات القوات المسلحة الملكية، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجموعات الجماعات الترابية بالإقليم.