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الرئيسية | جهات | حركة المرور تعود إلى طريق ورزازات - مراكش

حركة المرور تعود إلى طريق ورزازات - مراكش

حركة المرور تعود إلى طريق ورزازات - مراكش
محمد آيت حساين
السبت 06 يناير 2018 - 18:05

أوردت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، قبل قليل، أنه تم فتح الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات، عبر تيزي نتيشكا، في وجه حركة المرور، بعد توقفها لساعات طويلة، إثر التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها المنطقة منذ الليلية الماضية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بإمكان مستعملي الطريق المذكورة العبور إلى ورزازات أو إلى مراكش، عبر "تيشكا"، بعد إزاحة الثلوج عنها، مشيرة إلى أن عامل إقليم ورزازات قام صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لأشغال إزاحة الثلوج، رفقة المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل بورزازات، للوقوف على فرق التدخل العاملة على إعادة حركة المرور إلى هذا المسلك الطرقي الهام.

وذكرت المصادر ذاتها، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، أن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بورزازات، وبتنسيق مع العمالة، وزعت أربعة فرق تدخل في كل من تيزي نتيشكا وايمي نولاون وطريق تلوات وتيديلي، وسخرت 12 آلية لإزاحة الثلوج، بمشاركة آليات القوات المسلحة الملكية، والمجلس الإقليمي لورزازات، ومجموعات الجماعات الترابية بالإقليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - واد امليل السبت 06 يناير 2018 - 18:30
مزيدا من الحذر خصوصا في هذه الأيام الممطرة السلامة للجميع أن شاء الله.
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29
2 - ابراهيم السبت 06 يناير 2018 - 18:36
الله اعتكم صحة والله اعونكم على هد العمل الجميل
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22
3 - لحسن ارفود السبت 06 يناير 2018 - 19:35
وش مازل المشكلة ديل ثلج في توشك رها زعم كدلها طريق وش ممكن اخدموله شي غار برك من هدا البلوكج
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-2
4 - ABRIDOX السبت 06 يناير 2018 - 19:40
هناك بعض التجار وأرباب المقاهي خاصة تزليدة وتدارت وأكيم يستغلون هذه الظروف لإبتزاز العالقين والنفخ في أسعار بعض المواد الغذائية لهذا أنصح الجميع بحمل المواد الغذائية معه حتى لا يضطر للخضوع لإبتزاز تجار فقدوا الضمير الذي يميزنا عن بعض الزواحف السامة أما الحيوانات المفترسة فهي أرحم بكثير
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33
5 - mmalade السبت 06 يناير 2018 - 19:41
nous remercions monsieur le gouverneur pour cette inspection en particulier dans ce moment difficile .bon continuation monsieur . bravo
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-11
6 - jamal السبت 06 يناير 2018 - 22:42
والله يلا دزت منها اليوم السبت يا سلام على منضر ولاكن الكار قريب يمشي فيها غير الله دار تاويل ههههه. أصلا طريق مزال مكرفسة بزاف. غير شي 10 حتى ل 20 كيلو دبال طريق اللي مصايبة. وبالمناسبة أنا أنوه بما قاله ABRIDOX حيت هناك استفزاز للمسافرين في حالة انقطاع الطريق كما حدث سنة 2006 مللي طريق طقطعات أيام عيد الأضحى. لذلك أنصح المسافرين بحمل مواد غدائية معهم. وعدم المغامرة أثناء تساقط الثلوج بالمرور من المنعرجات الخطيرة. كما أنصحمهم بحمل بطانيات أي مانطات حيت البرد كيكون مسموم وارتداء أحذية وجوارب دافئة حتى لا يصابو بتقرس الأصابع. والله ولي التوفيق.
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