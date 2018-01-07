الرباط وإفران أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار

هسبريس من الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- الرباط وإفران : 45 ملم

- الصويرة: 34 ملم - ابن اسليمان : 33 ملم - الدار البيضاء آنفا : 26 ملم -سطات : 23 ملم

-مكناس : 21 ملم

- فاس القنيطرة خريبكة : 20 ملم

- العرائش : 19 ملم

- تارودانت : 08 ملم

-طانطان : 07 ملم

- أكادير آيب ملول : 05 ملم

- ميدلت كلميم سيدي افني : 04 ملم - تطوان : 02 ملم