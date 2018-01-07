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الرئيسية | جهات | الرباط وإفران أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار

الرباط وإفران أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار

الرباط وإفران أكثر مدن المملكة استقبالا للأمطار
هسبريس من الرباط
الأحد 07 يناير 2018 - 12:56

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد :

- الرباط وإفران : 45 ملم

- الصويرة: 34 ملم - ابن اسليمان : 33 ملم - الدار البيضاء آنفا : 26 ملم -سطات : 23 ملم

-مكناس : 21 ملم

- فاس القنيطرة خريبكة : 20 ملم

- العرائش : 19 ملم

- تارودانت : 08 ملم

-طانطان : 07 ملم

- أكادير آيب ملول : 05 ملم

- ميدلت كلميم سيدي افني : 04 ملم - تطوان : 02 ملم

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الي بغا يربح العام مبقاش طويل الأحد 07 يناير 2018 - 13:33
كنتما من الله تعالى ان هاذ التساقطات المطرية تصيب بعض القلوب المتحجرة لترويها لعلها تصبح أقل حجرية
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18
2 - عادل الأحد 07 يناير 2018 - 14:13
اللهم صيبا نافعا اللهم حولينا ولا علينا
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8
3 - غرييب !!!! الأحد 07 يناير 2018 - 14:15
غريب أقطن بمدينة سلا و التساقطات من حين لأخر بغزارة متوسطة و ليس بتلك الكمية لو كانت 45 ملمتر لغرق الكل بسبب البنية التحية الضعيفة والكل مخنوق

فما علاقة مدينة التلوج بالرباط غرييييييب أظن أن هناك خطأ في الحسابات

على العموم الله أسقينا بغيتك لكي نلقا ماء نشربه أما النفع فهو للحكومة لكي ترتاح من مشكل قلة المياه والجفاف ولن يكون هناك أي خير للمواطن مدامت الأسعار في ارتفاع بالتساقطات أو بدونها نحن نفرح وهم يستفيدون
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4
4 - مغربي من مومباي الأحد 07 يناير 2018 - 14:24
الهم اسقي برحمتك القلوب الميتة
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7
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