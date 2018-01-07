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الرئيسية | جهات | 200 مهاجر ينجحون في دخول تراب مليلية المحتلة

200 مهاجر ينجحون في دخول تراب مليلية المحتلة

200 مهاجر ينجحون في دخول تراب مليلية المحتلة
متابعة من خالد ملوك
الأحد 07 يناير 2018 - 13:20

تمكن ما يزيد عن مائتي مهاجر من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى من اجتياز السياج الحديدي الشائك المحيط بمدينة مليلية المحتلة، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى المحلي بغية تلقي العلاجات الأولية الضرورية.

وذكرت منابر إعلامية محلية إسبانية أن عنصرا يعمل ضمن فرقة الحرس المدني أصيب هو الآخر بجروح أثناء محاولته التصدي للمهاجرين الذين قاموا بعملية نزوح جماعية عبر تسلق السياج الفاصل، مشيرة إلى عناصر الأمن فشلت في وقف زحف هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية.

وقالت مندوبية الحكومة المحلية بالمدينة السليبة إن عددا هائلا من المهاجرين قاموا، مساء أمس، باجتياز الجدار الأمني المحيط بالمدينة باستعمال القوة، مضيفة أن "مهاجرا اعتدى على عنصر أمن بسنانير حادة تستخدم في عملية تسلق السياج، التي يمكن أن تتحول إلى سلاح مميت"، وفق تعبيرها.

وأشارت المندوبية، ضمن بلاغ لها، إلى أن حوالي 209 مهاجرين ينتعلون أحذية بمسامير تسلقوا السياج المزدوج، البالغ ارتفاعه 6 أمتار، موضحة أنه تم نقلهم جميعا إلى المركز المخصص لإيواء المهاجرين الأجانب بالمدينة، في انتظار النظر في إمكانية ترحيلهم إلى إحدى الفضاءات الإيوائية بإسبانيا.

وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الأوروبية "Frontex"، فإن 22.900 مهاجر سري نجحوا في دخول تراب المملكة الأيبيرية خلال السنة الماضية، أي ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2016.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - delta الأحد 07 يناير 2018 - 14:45
بما أن المدينتين مستعمرتين فلا بأس بغض النضر بين الفينة والاخري عن هؤلاء المهاجرين للنزوح الي الجارة الشمالية
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8
2 - كمال الأحد 07 يناير 2018 - 15:08
بان المدينتين هما مستعمرتين لا يوجد الا في مخيله البعض. اسبانيا لديها وثائق تاكد عدم صحه ذالك وفي المغرب يعرفون ذالك. لو لم يكون كذالك لقام حكام المغرب منذ زمان للجوء الى محكمه لاهاي والى الامم المتحدة فلم يفعلو. ولو لم يوجد هناك وثائق ملكيه لدى اسبانيا لما وافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار تلك المدينتين جزأ منه.
اما المهاجرون الافارقه الذي يقتحمون المدينتين بالقوة لهم حظ كبير ففي دول اخري لتم ارجاعهم من اين اتو حسب القانون الدولي. والسلام
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-2
3 - عده / الرباط الأحد 07 يناير 2018 - 15:46
ان اسبانيا هي التي تشجع على الهجرة السريةً .... فكيف يعقل ان تستقبلهم و ترسلهم الى مراكز الإيواء بدون ان تعيدهم الى بلدانهم الأصلية رغم انهم قد دخلوا عنوة مما يشجع غيرهم على فعل نفس الشيء ما دامت ليست هناك عقوبات رادعة و بالتالي تجعل. المغرب في ورطة !!!
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5
4 - Zohair الأحد 07 يناير 2018 - 15:56
نقدم خدمة لإسبانيا دون أي مقابل، اشكون ابحالهوم! تركيا تفعل الشيء نفسه ولكن مقابل ملايير الدولارات !
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0
5 - عيسى الأحد 07 يناير 2018 - 16:17
ما يزيد من 200 مهاجر دخلو مليلية ،فسنقول لهم مبروك عليكم دخلتم اروبا.
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