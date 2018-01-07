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كُتّاب وآراء
200 مهاجر ينجحون في دخول تراب مليلية المحتلة
تمكن ما يزيد عن مائتي مهاجر من دول إفريقية جنوب الصحراء الكبرى من اجتياز السياج الحديدي الشائك المحيط بمدينة مليلية المحتلة، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى المستشفى المحلي بغية تلقي العلاجات الأولية الضرورية.
وذكرت منابر إعلامية محلية إسبانية أن عنصرا يعمل ضمن فرقة الحرس المدني أصيب هو الآخر بجروح أثناء محاولته التصدي للمهاجرين الذين قاموا بعملية نزوح جماعية عبر تسلق السياج الفاصل، مشيرة إلى عناصر الأمن فشلت في وقف زحف هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية.
وقالت مندوبية الحكومة المحلية بالمدينة السليبة إن عددا هائلا من المهاجرين قاموا، مساء أمس، باجتياز الجدار الأمني المحيط بالمدينة باستعمال القوة، مضيفة أن "مهاجرا اعتدى على عنصر أمن بسنانير حادة تستخدم في عملية تسلق السياج، التي يمكن أن تتحول إلى سلاح مميت"، وفق تعبيرها.
وأشارت المندوبية، ضمن بلاغ لها، إلى أن حوالي 209 مهاجرين ينتعلون أحذية بمسامير تسلقوا السياج المزدوج، البالغ ارتفاعه 6 أمتار، موضحة أنه تم نقلهم جميعا إلى المركز المخصص لإيواء المهاجرين الأجانب بالمدينة، في انتظار النظر في إمكانية ترحيلهم إلى إحدى الفضاءات الإيوائية بإسبانيا.
وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الأوروبية "Frontex"، فإن 22.900 مهاجر سري نجحوا في دخول تراب المملكة الأيبيرية خلال السنة الماضية، أي ضعف الرقم المسجل خلال سنة 2016.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
اما المهاجرون الافارقه الذي يقتحمون المدينتين بالقوة لهم حظ كبير ففي دول اخري لتم ارجاعهم من اين اتو حسب القانون الدولي. والسلام