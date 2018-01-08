حملة تطالب بعبور سلس من ثغري سبتة ومليلية

متابعة من خالد ملوك

أطلق اتحاد أرباب العمل بثغر سبتة وغرفة التجارة الإسبانية ونقابات عمالية حملة توقيعات تطالب الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد بضمان حركة سير سلسة للعربات والراجلين بمعبري مدينتي سبتة ومليلية الرازحتين تحت الاحتلال الإسباني.

ووفق بيان مشترك صادر عن التنظيمات المذكورة، فإن الحملة تهدف إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف توقيع للتعبير عن التضامن المطلق مع تجار وسكان المدينتين، الذين يطالبون، منذ مدة طويلة، بتحسين حركة المرور في الممرات الحدودية المخصصة لعبور العربات وممتهني التهريب المعيشي.

وأضاف البلاغ، الذي نقلت مضامينه صحيفة "LaVanguardia" الإسبانية، أن "السلطات الأمنية الإسبانية ونظيرتها المغربية تقومان بين الفينة والأخرى بإغلاق أبواب الممرات في وجوه حمالي السلع المهربة لتفادي حالات الفوضى والازدحام، التي تنتج عنها أحيانا إصابات ووفيات، في ظل غياب حلول بديلة".

من جهته، أوضح ألفونسو داستيس، وزير الخارجية الإسباني، أنه "تم الشروع في مفاوضات مع الحكومة المغربية بشأن إمكانية إقامة خطوط جديدة للنقل الجوي والبحري تربط ثغر سبتة بمدن مغربية، بهدف تعزيز السياحة والعلاقات الثقافية بين الجانبين".

وأضاف ألفونسو، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن وحدات مكافحة الشغب، التي كانت منتشرة بإقليم كتالونيا، ستعود إلى ثغري سبتة ومليلية، مشيرا إلى أن "اتصالات على أعلى مستوى تتم مع السلطات المغربية بغية إيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي تعرفها نقط العبور بالمدينتين".