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كُتّاب وآراء
نقابة تنتقد أوضاع قطاع الصحة بجهة مراكش
أدان البيان الختامي للمؤتمر الجهوي الأول للجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش ـ أسفي (إ.م.ش)، الذي انعقد تحت شعار "تنظيم جهوي ديمقراطي فعال سبيلنا للدفاع عن العاملات والعاملين بقطاع الصحة"، ما وصفه بـ"الحصار الذي تفرضه الإدارة على العمل النقابي"، ودعوته إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين".
وطالب التنظيم المذكور، في البيان الذي توصلت به هسبريس، بـ"ضرورة تلبية جميع الملفات المطلبية للعاملات والعاملين بقطاع الصحة وطنيا وجهويا"، وإنصاف ممرضة الرشيدية، التي صدر في حقها حكم قضائي نافذ، بعد تحميلها مسؤولية ثغرات المنظومة الصحية، معبرا عن تضامنه المطلق معها.
واستنكرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش ـ أسفي ما نعتته بـ"الوضعية المزرية لأسطول النقل الصحي، وما يترتب عنها من تهديد وإزهاق لأرواح الأطر الطبية بالصحة العمومية، آخرهم شهيدة الواجب المهني بالجهة السعدية جيدور".
كما عبرت عن تضامنها مع العاملات والعاملين بالقطاع الفندقي، و"حقهم المشروع في العمل والانتماء النقابي"، حسب تعبير البيان، الذي أدان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني العنصري الغاصب.