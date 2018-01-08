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الرئيسية | جهات | طريق "تيزي نتيشكا" مقطوعة .. والنفق مطلوب

طريق "تيزي نتيشكا" مقطوعة .. والنفق مطلوب

طريق "تيزي نتيشكا" مقطوعة .. والنفق مطلوب
محمد آيت حساين
الاثنين 08 يناير 2018 - 13:10

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، عبر تيزي نتيشكا، مقطوعة في وجه حركة المرور، منذ الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، بفعل التساقطات الثلجية التي تعرفها المنطقة كل ليلة.

وأفادت المصالح المختصة بالوزارة سالفة الذكر، خلال تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عبر الرقم الأخضر الذي وضعته أمام المسافرين للاستفسار حول وضعية الطرق التي قد تكون مقطوعة أمامهم بسبب التقلبات الجوية، بأنها تقوم بمجهودات كبيرة لإعادة حركة المرور إلى طريق ورزازات ومراكش وغيرها من الطرق المقطوعة بسبب الثلوج، موضحة أن مصالح الدرك الملكي بكل من ورزازات من جهة زرقطن بإقليم الحوز من جهة أخرى تعمل على إغلاق الطريق كل مساء لتفادي وقوع حوادث سير خطيرة، نظرا إلى استمرار التساقطات الثلجية في الأيام المقبلة.

وطالبت الوزارة المذكورة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة في أماكن التي تساقطت فيها الثلوج، وشددت على ضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية وفرق التدخل الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

مولاي عبد الرحمان الدريسي، ممثل جهة درعة تافيلالت في مجلس المستشارين، أكد أن إنجاز نفق تيشكا بات من الضروريات الملحة لساكنة الجنوب الشرقي التي تعاني معاناة سنوية مع الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات، التي تقطع في وجه المرور بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي تعرفها، مشيرا إلى أن نفق تيشكا سيفك العزلة عن ورزازات وزاكورة وتنغير وأقاليم أخرى.

وتساءل المستشار ذاته: هل لا يزال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على وعده حول عزم الوزارة التي يشرف عليها إعلان طلب عروض لإنجاز الدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية خلال ما تبقى من سنة 2017، وذلك بهدف إنجاز نفق تيشكا في الطريق الرابط بين مراكش وورزازات؟، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لإخراج هذا المشروع إلى الوجود، لإنهاء معاناة أبناء الجنوب الشرقي مع منعرجات الموت "تيشكا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مفقوص الاثنين 08 يناير 2018 - 13:51
واش هادي طريق ولا لعبة الغميضة؟؟ والمسؤولين يتحدثون عن التنمية بلا حيا بلاحشمة.
أموال المغاربة تذهب في المهرجانات والشفارة.
الصين أطلقت قطارات بدون سائق وأنشأت العديد من الأنفاق العملاقة لعشرات الكيلومترات.
نحن في القرن 21 صح النوم يا قلوب الحجر، على من تضحكون؟

واش الرباح وبوليف مهندسين من القناطير الفرنسية أو مجرد فقهاء يتبادلون الأدوار؟
آودي على الكفاءات، لقيتو الشعب أمي وساكت تبوردو كيف بغيتو.
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47
2 - خنيفري الاثنين 08 يناير 2018 - 14:06
مادام حزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة فلاتنتظروا منهم أي شيء لأنهم مثل الفقهاء لايتقنون سوى الكلام وحضور الولائم همهم الوحيد هو الزيادة في المواد الغذائية والترويج للأكاذيب.
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15
3 - عباس الاثنين 08 يناير 2018 - 14:11
اسبانيا الى حد قريب كانت طرقها جد متردية وبين عشية وضحاها اصبحت من اسن الطرق في العالم و حفروا انفاقا جد طويلة و في الاتجاهين. وعدة طرق سيارة و اغلبها بالمجان و تتفوق حتى على فرنسا. ونحن بجوارها مازالت جل الطرق مترهلة ونفق جد صغير لم نستطع انجازه، هذا ان دل على شيء فانه يدل على تقاعس المسئولين ونهب الميزانيات المخصصة للمشاريع الوطنية. فمتي نتخلص من ناهبي اموال العام؟
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9
4 - Adel الاثنين 08 يناير 2018 - 14:27
النفق لكي يعبر تحت الجبال يجب أن يكون طوله 40 كيلومتر على الأقل، أي بتكلفة تفوق 6 مليارات دولار ! و الناتج الوطني الخام لا يتعدى 102 مليار دولار، و نحن في عجز مستمر ! و بالتالي المغرب ليس لديه لا القدرات التقنية و لا المالية لإنجاز مشروع بهذا الحجم، أضف الجدوى الإقتصادية، هناك نفق مماثل في سويسرا استغرق العمل فيه اكثر من 20 سنة بتكلفة 12 مليار دولار، 57 كيلومتر، تكلفة مرور الشاحنة 320 يورو أي 3500 درهم !! المطالب بالنفق من طرف مستشارين و منتخبين يظهر أنهم ليسو حتى في المستوى العلمي الكافي أو الدراسي لملئ هذه المناصب السياسية !! لأنهم يطلبون المستحيل و هي مضيعة للوقت، بدل أن يوجهو جهودهم، من أجل إصلاح الطرق و توسيعها، و تحسين خدمة إزالة الثلوج من الطريق عند الحاجة...
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-3
5 - حموولد حمية الاثنين 08 يناير 2018 - 14:51
مساحة كندا تكاد تعادل مساحة القارة الافريقية بكل دولها مجتمعة تخترقها شبكة من الطريق السيار من شرقها الى غربها في فانكوفر تتعدى مساحتها 7000كلم بالاضافة الى الاف الكيلومترات من الطرق العادية ولم تقطع طرقهم في وجه حركة المرور مع العلم ان مدة تساقط الثلوج وكمياته لاعلاقة لها بما يسقط عندنا .اعتقد جازما انه اذا قدر الله وسقطت ثلوج كثيرة وغطت كل تراب المملكة لهلكنا جميعا
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5
6 - khaledtop الاثنين 08 يناير 2018 - 15:12
لاحولۃ ولاقوۃ الابالله
لمادا لايتم توسيع مطارا ورزازات وتشجبع الشركات لنقل المسافرين باتمنۃ مناسبۃ ربين الشمال والجنوب وبدلك نقلص المسافات والوقت وتشجيع السياحۃ
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8
7 - عابر الاثنين 08 يناير 2018 - 15:23
ان انشئ نفق سيفسد الرحلات السياحية بحيت لن يستمتع المسافر لا المغربي او الاجنبى من المناضر الطبيعية كما ان الاحساس و انت بقمة الجبل جد مختلف. حيت الطريق بنيت على قمة الجبل الحادة. عمل جبار اقيم هناك لتوسعة الطريق و تثليتها. كما ان رؤية الوادى من اعلى جد مختلف من القيادة او السفر عبر نفق مظلم. كما ان الشتاء بالمغرب جد قصير فلا يجب تضخيم الامور التي يمكن معالجتها بيسر و بساطة. و السلام.
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-1
8 - Houcine الاثنين 08 يناير 2018 - 15:29
ماكين لا حكومة ولا سة حمص جالسين في البرلمان غير باش يعمرو جيابهم ويتبرعو في السيارة الدولة ويخدمو عائلتهم و صحابهم وعاطنه للسفر والسياحة إلي ما قام به سدنا نصره الله مكاينش الي يقوم به
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2
9 - nasiros الاثنين 08 يناير 2018 - 15:31
لا ندري لماذا لا يتم استيراد وسائل بسيطة لمحاربة الثلوج في بعض النقط السوداء كتيزي نتيشكا. وساىل عبارة عن معدات او شاحنات تقوم بتشتيت الملح فوق الطرق وهذه الخطوة الاولية تكون قبل تهاطل الثلوج. ففي الدول الاوربية دائما قبل هطول الثلوج تقوم هذه الشاحنات بزرع الملح على طول الطرق السيار والرئسية لتفادي بلوكاج الطرق
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