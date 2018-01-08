طريق "تيزي نتيشكا" مقطوعة .. والنفق مطلوب

محمد آيت حساين

أكدت وزارة التجهيز والنقل أن الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، عبر تيزي نتيشكا، مقطوعة في وجه حركة المرور، منذ الساعة السابعة من مساء أمس الأحد، بفعل التساقطات الثلجية التي تعرفها المنطقة كل ليلة.

وأفادت المصالح المختصة بالوزارة سالفة الذكر، خلال تواصلها مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عبر الرقم الأخضر الذي وضعته أمام المسافرين للاستفسار حول وضعية الطرق التي قد تكون مقطوعة أمامهم بسبب التقلبات الجوية، بأنها تقوم بمجهودات كبيرة لإعادة حركة المرور إلى طريق ورزازات ومراكش وغيرها من الطرق المقطوعة بسبب الثلوج، موضحة أن مصالح الدرك الملكي بكل من ورزازات من جهة زرقطن بإقليم الحوز من جهة أخرى تعمل على إغلاق الطريق كل مساء لتفادي وقوع حوادث سير خطيرة، نظرا إلى استمرار التساقطات الثلجية في الأيام المقبلة.

وطالبت الوزارة المذكورة السائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة في أماكن التي تساقطت فيها الثلوج، وشددت على ضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية والأمنية وفرق التدخل الموجودة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان أمثل للسير والجولان، مع التحلي بالصبر خلال عمل فرق إزاحة الثلوج.

مولاي عبد الرحمان الدريسي، ممثل جهة درعة تافيلالت في مجلس المستشارين، أكد أن إنجاز نفق تيشكا بات من الضروريات الملحة لساكنة الجنوب الشرقي التي تعاني معاناة سنوية مع الطريق الرابطة بين مراكش وورزازات، التي تقطع في وجه المرور بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي تعرفها، مشيرا إلى أن نفق تيشكا سيفك العزلة عن ورزازات وزاكورة وتنغير وأقاليم أخرى.

وتساءل المستشار ذاته: هل لا يزال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على وعده حول عزم الوزارة التي يشرف عليها إعلان طلب عروض لإنجاز الدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية خلال ما تبقى من سنة 2017، وذلك بهدف إنجاز نفق تيشكا في الطريق الرابط بين مراكش وورزازات؟، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لإخراج هذا المشروع إلى الوجود، لإنهاء معاناة أبناء الجنوب الشرقي مع منعرجات الموت "تيشكا".