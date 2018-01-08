أكبر قدر من التساقطات المطرية يسجل في الرباط

هسبريس من الرباط

كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية التي تلقتها المملكة خلال 24 ساعة، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.

وتلقت الرباط 57 ملمترا والجديدة 28 ملمترا، مقابل 20 في الدار البيضاء و17 في طنجة و14 في الصويرة و12 بالقنيطرة و11 في خريبكة.

بسطات وإفران وبنسليمان سجلت 10 ملمترات، و9 في سيدي إفني و8 بالنواصر ومراكش وكلميم و7 في سيدي سليمان، و6 ببني ملال و5 في آيت ملول.

ووفقا للمصدر نفسه فقد وصلت مقاييس الأمطار إلى 4 ملمترات بميدلت وأكادير وتزنيت، و3 في شفشاون والعرائش ومكناس، مقابل ملمترين في طنطان وملمتر واحد بفاس، وأقل من ملمتر في تازة والسمارة وورزازات وتارودانت وبوعرفة والرشيدية.