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كُتّاب وآراء
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أكبر قدر من التساقطات المطرية يسجل في الرباط
الاثنين 08 يناير 2018 - 12:15
كشفت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية مقاييس التساقطات المطرية التي تلقتها المملكة خلال 24 ساعة، من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين.
وتلقت الرباط 57 ملمترا والجديدة 28 ملمترا، مقابل 20 في الدار البيضاء و17 في طنجة و14 في الصويرة و12 بالقنيطرة و11 في خريبكة.
بسطات وإفران وبنسليمان سجلت 10 ملمترات، و9 في سيدي إفني و8 بالنواصر ومراكش وكلميم و7 في سيدي سليمان، و6 ببني ملال و5 في آيت ملول.
ووفقا للمصدر نفسه فقد وصلت مقاييس الأمطار إلى 4 ملمترات بميدلت وأكادير وتزنيت، و3 في شفشاون والعرائش ومكناس، مقابل ملمترين في طنطان وملمتر واحد بفاس، وأقل من ملمتر في تازة والسمارة وورزازات وتارودانت وبوعرفة والرشيدية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - فرح الاثنين 08 يناير 2018 - 12:34
اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضى.
2 - كريم الاثنين 08 يناير 2018 - 12:48
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد و الشكر لله وحده,ما أعظمك ما أكرمك ما أوسعك ما ألطفك يا أرحم الراحمين يا ربَّ العالمين
الحمد و الشكر لله وحده,ما أعظمك ما أكرمك ما أوسعك ما ألطفك يا أرحم الراحمين يا ربَّ العالمين
3 - حنظلة الاثنين 08 يناير 2018 - 12:54
لعل هده اﻷمطار تغسل قلوب المسؤولين بالرباط.ايوا راها أكبر تساقطات شهدتها البﻻد فالرباط.
4 - محمد البوعناني الاثنين 08 يناير 2018 - 14:39
كيفاش الأمطار خيط من السماء و كيقولك أقل من ميلميتر في تازة؟؟؟ أعتقد أن موظفي الأرصاد في مركز تازة مستمتعين بأغطية مازافيل في منازلهم، و لم يلتحقو بالمركز لأداء مهامهم.
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