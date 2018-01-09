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كُتّاب وآراء
مستشارة جماعية تنتقد الدعارة والمخدرات بوزان
كشفت فوزية الحمدي، نائبة رئيس المجلس الجماعي بوزان، عن ما أسمتها بـ"الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أضحت تتفشى بشكل لافت للأنظار بالمدينة".
وأشارت المسؤولة المنتخبة، على وجه الخصوص، إلى "الدعارة الراقية للفتيات وإدمان المخدرات بمختلف أنواعها، وما تفرزه من أمراض نفسية نتيجة الإدمان تزيد من محنة الساكنة والأسر على حد سواء، لا سيما في ظل افتقار المدينة لمشفى محلي للتعاطي معها".
ودقت الحمدي، في تدخل لها على هامش مائدة مستديرة نظمتها جمعية منتدى وزان للتنمية حول موضوع "الجماعات الترابية والمجتمع المدني.. أية علاقة؟"، ناقوس الخطر الذي يتهدد شباب وشابات "المدينة المحافظة" مقرة بوجود شقق مفروشة معدة لهذا الغرض، رفضت الإشارة إلى مكان وجودها بحكم أنها معروفة على حد قولها، إلى جانب الإقبال على تعاطي وتناول حبوب القرقوبي وسط صفوف اليافعين.
وأشارت المستشارة الجماعية إلى وجود وسطاء ينشطون في مجال الدعارة الراقية بالمدينة الصغيرة موجهة أصابع الاتهام إلى بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ومساهمتهم في نقل فتيات لممارسة البغاء وإيصالهن إلى الأحياء التي تضم هذا النشاط المحظور.
وناشدت المتحدثة كافة الحضور، من سياسيين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التكتل لمواجهة الخطر الدخيل على "دار الضمانة" وإنقاذ شباب المدينة من براثين الانحراف من خلال خلق دينامية جديدة تعيد الروح لها، مطالبة في الوقت نفسه ممثلي إقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بضرورة الإلحاح على إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، للحضور إلى دار الضمانة لتستفيد من التنمية المنشودة على غرار باقي أقاليم الجهة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
الظاهرة يجب معالجتها بالنهوض باوضاع المراة والفتاة المادية والاقتصادية
يجب احترام هذه المرأة التي لم تجد ملاذا من اجل العيش الكريم والوقوف معها وليس التنقيص منها لانه لا حول ولا قوة لها امام الذئاب ذوي الاموال الفائضة - تحياتي لكل سكان وزان -
اشنو أصلا للي خارب البلاد من غير الدعارة و المخدرات
نتاىجهما كارتية
أمراض نفسية
و أطفال الشوارع
وامراض جنسية
بطالة
اخلاق متدنية
كريساج
وزيد وزيد و يطلع علينا شي منحل يقول ليك حرية شخصية
إينا حرية و الشعب كامل يدفع الثمن
الله المستعان
اما القاصرات فالمشكل ان الاسرة لا تراقب والاب والاشقاء يتابعون الكلاسيكو الكروي وبناتهن يتابعن الكلاسيكو الجنسي. ناموا لا تستيقظوا ما فاز الا النوم بفتح الواو وشدها واو النوم وليس الواوااا
خلاصة اقول كفى نفاقا.واذا لم تستحي فافعل ماشءت.فالفقر بريء منكم ومن دعارتكم ومن سرقتكم يا ضعاف الايمان والنفوس.
انشري من فضلك هسبريس
أنا من وجهت نظري انا الدول هي السبب الاول على سبيل المثال كيف لي برلماني لا يحظر الى مجلس النواب ويأخد كل شهر 5 مليون و أخر لا يجد حتى 50 درهم في اليوم . نأخد من الغني ونعطي للفقير لكي يكون هناك توازن