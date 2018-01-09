مستشارة جماعية تنتقد الدعارة والمخدرات بوزان

هسبريس من وزان

كشفت فوزية الحمدي، نائبة رئيس المجلس الجماعي بوزان، عن ما أسمتها بـ"الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أضحت تتفشى بشكل لافت للأنظار بالمدينة".

وأشارت المسؤولة المنتخبة، على وجه الخصوص، إلى "الدعارة الراقية للفتيات وإدمان المخدرات بمختلف أنواعها، وما تفرزه من أمراض نفسية نتيجة الإدمان تزيد من محنة الساكنة والأسر على حد سواء، لا سيما في ظل افتقار المدينة لمشفى محلي للتعاطي معها".

ودقت الحمدي، في تدخل لها على هامش مائدة مستديرة نظمتها جمعية منتدى وزان للتنمية حول موضوع "الجماعات الترابية والمجتمع المدني.. أية علاقة؟"، ناقوس الخطر الذي يتهدد شباب وشابات "المدينة المحافظة" مقرة بوجود شقق مفروشة معدة لهذا الغرض، رفضت الإشارة إلى مكان وجودها بحكم أنها معروفة على حد قولها، إلى جانب الإقبال على تعاطي وتناول حبوب القرقوبي وسط صفوف اليافعين.

وأشارت المستشارة الجماعية إلى وجود وسطاء ينشطون في مجال الدعارة الراقية بالمدينة الصغيرة موجهة أصابع الاتهام إلى بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ومساهمتهم في نقل فتيات لممارسة البغاء وإيصالهن إلى الأحياء التي تضم هذا النشاط المحظور.

وناشدت المتحدثة كافة الحضور، من سياسيين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التكتل لمواجهة الخطر الدخيل على "دار الضمانة" وإنقاذ شباب المدينة من براثين الانحراف من خلال خلق دينامية جديدة تعيد الروح لها، مطالبة في الوقت نفسه ممثلي إقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بضرورة الإلحاح على إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، للحضور إلى دار الضمانة لتستفيد من التنمية المنشودة على غرار باقي أقاليم الجهة.