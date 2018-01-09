24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1717:4018:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا (5.00)

  2. الصافي يعرض ذاكرة البوعناني في "الباب السّابع" (5.00)

  3. قوميون متطرفون يدعمون أردوغان في الانتخابات (5.00)

  4. السلطات تسابق الزمن لفتح طرق مغلقة .. وكاسحات تشق الثلوج (5.00)

  5. مشاكل تقنية وإضراب "الملاحة الجوية" يربكان حركة مطارات المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

3.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مستشارة جماعية تنتقد الدعارة والمخدرات بوزان

مستشارة جماعية تنتقد الدعارة والمخدرات بوزان

مستشارة جماعية تنتقد الدعارة والمخدرات بوزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:10

كشفت فوزية الحمدي، نائبة رئيس المجلس الجماعي بوزان، عن ما أسمتها بـ"الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي أضحت تتفشى بشكل لافت للأنظار بالمدينة".

وأشارت المسؤولة المنتخبة، على وجه الخصوص، إلى "الدعارة الراقية للفتيات وإدمان المخدرات بمختلف أنواعها، وما تفرزه من أمراض نفسية نتيجة الإدمان تزيد من محنة الساكنة والأسر على حد سواء، لا سيما في ظل افتقار المدينة لمشفى محلي للتعاطي معها".

ودقت الحمدي، في تدخل لها على هامش مائدة مستديرة نظمتها جمعية منتدى وزان للتنمية حول موضوع "الجماعات الترابية والمجتمع المدني.. أية علاقة؟"، ناقوس الخطر الذي يتهدد شباب وشابات "المدينة المحافظة" مقرة بوجود شقق مفروشة معدة لهذا الغرض، رفضت الإشارة إلى مكان وجودها بحكم أنها معروفة على حد قولها، إلى جانب الإقبال على تعاطي وتناول حبوب القرقوبي وسط صفوف اليافعين.

وأشارت المستشارة الجماعية إلى وجود وسطاء ينشطون في مجال الدعارة الراقية بالمدينة الصغيرة موجهة أصابع الاتهام إلى بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة ومساهمتهم في نقل فتيات لممارسة البغاء وإيصالهن إلى الأحياء التي تضم هذا النشاط المحظور.

وناشدت المتحدثة كافة الحضور، من سياسيين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التكتل لمواجهة الخطر الدخيل على "دار الضمانة" وإنقاذ شباب المدينة من براثين الانحراف من خلال خلق دينامية جديدة تعيد الروح لها، مطالبة في الوقت نفسه ممثلي إقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بضرورة الإلحاح على إلياس العماري، رئيس مجلس الجهة، للحضور إلى دار الضمانة لتستفيد من التنمية المنشودة على غرار باقي أقاليم الجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مومو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:38
الدعارة و المخدرات استفحلت في جميع المدن المغربية بدون استتناء و خصوصا في عهد حكومة اﻻخوان الباجدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
2 - néodartalien الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:41
ظاهرة لا يجب مواجهتها امنيا ولا عسكريا ولا دينيا

الظاهرة يجب معالجتها بالنهوض باوضاع المراة والفتاة المادية والاقتصادية

يجب احترام هذه المرأة التي لم تجد ملاذا من اجل العيش الكريم والوقوف معها وليس التنقيص منها لانه لا حول ولا قوة لها امام الذئاب ذوي الاموال الفائضة - تحياتي لكل سكان وزان -
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
3 - المهدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:42
هاته مشاكل اقتصادية عالمية اختلفت الأسباب و النتيجة واحدة .... لماذا تنتقدون أشياء غير قادرين على حلها ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - علي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:56
قبل متهدري على الدعارة خاصك تشوفي الاول اسبابها وعلاش عاد تتهدري على الدعارة وربما انتم هم أسباب انتشار هد الدعارة بالمغرب ككل كون توفرت لهؤلاء البنات غير وحد مزانية صغيرة غير خمسون درهم فاليوم والله متمشي لدعارة اهدشي انتم والدولة اسباب انشار هد الدعارة. قبل متحلي فمك شوف الأسباب. سمحولي انا تنكتب غير بالدراجة المغربية باش تفهم عند الكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - شوف تشوف الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:06
هاته واحدة من أوجه الرهان وتحديات نماذج الجهوية المتقدمة في المغرب والإقلاع بالتنمية البشرية فكان على النائبة المحترمة بأن تصرخ في قبة البرلمان وبأعلى صوتها وتولول وتندب حظ أبناء المغرب العاثر وما يقع في وزن إلا نقطة في مراكش وبحر من فضائح السياحة الجنسية واللتي داع صيتها في المغرب وينتشي بها سائحي العالم وأصبحنا قبلة لبيدوفيليا العالم وكأننا في هونكونغ .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - nabila الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:12
عندها الحق
اشنو أصلا للي خارب البلاد من غير الدعارة و المخدرات
نتاىجهما كارتية
أمراض نفسية
و أطفال الشوارع
وامراض جنسية
بطالة
اخلاق متدنية
كريساج

وزيد وزيد و يطلع علينا شي منحل يقول ليك حرية شخصية
إينا حرية و الشعب كامل يدفع الثمن
الله المستعان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - marokkii الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:15
الفقر يؤدي الى كثرة العنوسة والبطالة عن الشغل يعطينا الدعارة والمخدرات والاجرام.لو الشباب مرتاحين ولديهم عمل قار ماديا ومعنويا سوف يكون مرتاحا نفسيا لن نجد الدعارة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - الوزانية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:02
ما قالته المستشارة هو الحقيقة التي يحاول البعص دفنها في التراب وكفى من ربط الدعارة بالفقر فما اكثر الفقيرات العفيفات بل المصيبة ان بعض النساء اللواتي يذهبن الى تلك الشقق المفروشة هن موظفات وبعضهن يشتغلن في التعليم ومتزوجات.
اما القاصرات فالمشكل ان الاسرة لا تراقب والاب والاشقاء يتابعون الكلاسيكو الكروي وبناتهن يتابعن الكلاسيكو الجنسي. ناموا لا تستيقظوا ما فاز الا النوم بفتح الواو وشدها واو النوم وليس الواوااا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
9 - براهيم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:12
انا.في.نضري.النسا.لا.يرضون.بما.قسم.الله.من.رزق.وينضرون.الى.الاعلى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - جواب على نبيلة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:26
اش من حق عندها شكون السبب فهدشي حتى تخروج البنت لدعارة وشكون هدي اللي تقبل تخرج لدعارة اهيا متوفر لها . اتقيو الله حتى واحد مقبل الدل على راسو راه حتى تتوصل لهم لعظم عاد تتخروج لهد الطريق قبح الله الفقر والدولة رقم واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - مواطن2 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:22
الشكر الجزيل للمعلقين 3 المهدي و 4 علي...ولكل من علق في هدا الاتجاه.. فالدعارة في الدول المتقدمة حرفة مقننة.وفي المغرب وسيلة للحصول على المال ..وهي حرفة لا تختارها المراة او الفتاة مطلقا لو ترك لها الاختيار خلافا لما هو عليه الامر في الدول المتقدمة...والحقيقة التي لا جدال فيها هو الكلام عن الظاهرة ومحاربتها دون الاجتهاد في معرفة اسبابها الحقيقية والبحث عن الحلول الحقيقية لانقاد هاته الفئة من الفتيات والنساء من اللجوء الى ممارسة امر غير مرغوب فيه اصلا.....الحقيقة التي لا جدال فيها هو البحث عن الاسباب والبحث عن الحلول بدل محاربة الظاهرة....فما دا بعد المحاربة ؟...التسول....العمل عند الاغنياء بمقابل لا يتعدى 50 درهما في اليوم على الاكثر....اتقوا الله وابحثوا جديا في الموضوع....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
12 - سارة الريفي.سنغافورة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:33
اضم صوتي الى الاخت نبيلة والاخت وزانية واقول للذين يحاولون تشجيع العاهرات ليجد هو مجالا لافراغ مكبوتاته .لا تلصقوا قلة العفة والاخلاق بالفقر.80% من نساء المغرب معوزات اغلبهن لايملكن حتى ثمن تذكرة الحافلة. ومنهن امهات لاطفال لايجدن ما يسدن به رمقهن ورغم ذلك عفيفات قنوعات.اما النوع الاخر فهي مخيرة وليست مجبرة.يلزمها هاتف اخر انتاج وملابس ماركة وشقة وحساب بنكي.
خلاصة اقول كفى نفاقا.واذا لم تستحي فافعل ماشءت.فالفقر بريء منكم ومن دعارتكم ومن سرقتكم يا ضعاف الايمان والنفوس.
انشري من فضلك هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - ilyas الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:00
يجب أن نعرف الدعارة الموجودة فالمغرب،هل نعني تلك الشابة التي تنتظر زبون آخر الشارع،وليس لديها أي نشاط أخر من غيره،أم الطالبة،العاملة،الأخيرة،الموظفة... التي تقف بسيارتك،تم تضيفها لشرب عصير،قهوة ،وينتهي الأمر في الفراش، في بعض الأحيان لا تطلب مقابل،لكن لا ترفض الهدايا،سواء كان مال أو لباس أو عطر...العفة قلت هاد الزمان،سواء عند الرجل أو المرأة.رغم أنها الحلقة الضعيفة. المخدرات+الخمر+النساء، قنبلة موقوتة تخلي دار المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - كونيتو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:43
نقول تموت الحرة ولاتتكسب من نهديها.ولكن في ضل العوز وقلة داة اليد وسياسة تجار الدين وصل الموس للعضم.ماشي غير وزان .وزان القاو سيدة شجاعة فضحت المستور اما باقي البلاد فحدث ولاحرج.الدليل القاطع على وجود فساد الاحتجاجات التي اخرجت المراءة من بيتها.اجرادة.الحسيمة.بولعلام ومااخفي اعضم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - ismail الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:46
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا من وجهت نظري انا الدول هي السبب الاول على سبيل المثال كيف لي برلماني لا يحظر الى مجلس النواب ويأخد كل شهر 5 مليون و أخر لا يجد حتى 50 درهم في اليوم . نأخد من الغني ونعطي للفقير لكي يكون هناك توازن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - منير الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:20
الزواج هو المشكل ....لا شروط و لا ضمانات .....غير خرط أو بلز أو لوحهم لزنقة ....زواج شرعي ...و الشرع خصو مواليه ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.