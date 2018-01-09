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كُتّاب وآراء
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الحكومة تنفي تفويت 11 مليارا من سوس للحسيمة
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 10:44
خلافا لما هو رائج في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام الوطنية، نفت الحكومة تحويل مبلغ قيمته 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة إلى ميزانية تهم مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة، تحت مبرر "مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات".
واعتبرت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها، أن المعطيات "لا أساس لها من الصحة"، مشددة على أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة "لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
2 - سوسي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 11:14
ولماذا تم الغاء مجموعة من المشاريع الفلاحية في جهة سوس التي كانت مبرمجة في 2017 بدعوى عدم وجود التمويل الكافي الم يذهب داللك التمويل لإتمام مشروع منارة المتوسط المتعثر
3 - Brahim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:00
إذا تم فعلا تكذيب ما جاء في الجريدة فيجب سحبها و منعها في مزاولة المهنة و إن لم يتم ذلك فخير دليل على صحة الخبر و يقينه
4 - mohamed الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:09
ما ذنب جهة سوس ماسة ان كانت غنية .. يجب استثمار اموال جهتنا فيها لاننا لا نتوفر بعد على مجموعة من البنى المتوفرة في الجهات المنافسة مثل قطار و مطار حديث و ميناء ضخم و تستطيع جهتنا باموالها بناء كل هذا ... سواسة النفوذ و النقود .. العمل ثم العمل ثم العمل اغراس اغراس ... سوف نصبح القطب الاقتصادي الجديد في حال طبقت الجهوية
5 - بنادم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:10
لنا الله يا أبناء يوسف ابن تاشفين الإستعمار لم يفعل ما فعلت بنا الحكومات منذ الإستغلال ونحن نستغل من طرف المفسدين والشفارة
6 - Hassan الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:15
الحسيمة وسكانها يستحقون كل الخير.
تحية حارة لهم من هذا المنبر.
تحية حارة لهم من هذا المنبر.
7 - سوسي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:49
سوس.موهمش.بمعنى.الكلمى.لامشاريع.لاتنمي.ليشباب.المسولين.يستنزفون.الثروات. أبناء. المنطقة.محكورين.على.الصعيض.الوطني
8 - الحكومة تسود ولا تنفي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:27
الحكومة ليست مجبرة على النفي، بل ومن حقها أن تقلص جزءا من ميزانية سوس درعة وترصدها لجهة الحسيمة، تنزيلا لمبدأ التضامن بين الجهات. لا يعقل أن تستفيد جهة من مبالغ ضخمة على حساب جهات أخرى شديدة الخصاص من حيث المرافق والبنيات التحتية.
بلدنا واحد وينبغي على الدولة المغربية أن تحرص على المساواة بين جميع جهات المملكة، إذا كانت ثمة إرادة فعلية للنهوض بهذا البلد وأهله.
بلدنا واحد وينبغي على الدولة المغربية أن تحرص على المساواة بين جميع جهات المملكة، إذا كانت ثمة إرادة فعلية للنهوض بهذا البلد وأهله.
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