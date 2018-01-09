الحكومة تنفي تفويت 11 مليارا من سوس للحسيمة

هسبريس من الرباط

خلافا لما هو رائج في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام الوطنية، نفت الحكومة تحويل مبلغ قيمته 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة إلى ميزانية تهم مشاريع تنموية بمدينة الحسيمة، تحت مبرر "مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات".

واعتبرت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها، أن المعطيات "لا أساس لها من الصحة"، مشددة على أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة "لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها".