مطالب بالتحقيق في أهداف المبادرة البشرية بطرفاية

رشيد بيجيكن

طالب فرعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بأخفنير وطرفاية كلا من وزير الداخلـية، والعامل المنسق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء بـ"التدخل العاجل للتحقيق فيما آلت إليه أوضاع ساكنة إقليم طرفاية، جراء ضعف تسيير الورش الملكي السامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم".

ودعا بيان مشترك، صادر عن الفرعيْن الحقوقيّين، تتوفر عليه هسبريس، السلطات الولائية بجهة العيون إلى "إحداث مكتب لقسم العمل الاجتماعي بأخفنير، من أجل تقريب الإدارة من الجمعيات حاملة المشاريع، والتي تتكبّد كثيرا من العناء للوصول إلى المكتب الحالي بعمالة طرفاية".

وبعد تنديده بـ"ما يقوم به عامل طرفاية بالانتقام من أعضاء مكتبيْ فرعي طرفاية وأخفنير للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعدم قبوله برنامجا تكوينيا، في إطار مبادرة التنمية البشرية"، دعا البيان إلى "إيفاد لجنة مستقلة، يُعهد لها بالتواصل مع الجمعيات المستهدفة بهذا الورش التنموي، وبرمجة دورات تكوينية لهذه الشريحة من المجتمع".

واعتبر الفرعان الحقوقيان أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة طرفاية، لم ترق إلى المستوى المطلوب، ولم تصل إلى مستوى تحقيق أهدافها المسطرة"، مضيفا "نرفض رفضا قاطعا كل أعمال اللجنة الإقليمية والتقنية لدراسة المشاريع على صعيد العمالة، بعد أن سجّلنا عدم دعوة الهيئات المقدمة للمشاريع، من أجل مدارسة مختلف جوانب المشروع المقدم، والاكتفاء برفض المشروع بطريقة لا تحترم المقاربة التشاركية، وتنبعث رائحة الزبونية والمحسوبية في قبول المصادقة على تمويل المشاريع، هذا فضلا عن غياب توصيل عن إيداع الملفات، وتعليل أسباب الرفض، واختلالات عديدة".