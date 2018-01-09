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كُتّاب وآراء
تساقط الثلوج يقطع الطريق بين بومية وتونفيت
إلى حدود زوال الاثنين، لا تزال الطريق الرابطة بين الجماعة القروية تونفيت وبومية بإقليم ميدلت مقطوعة، بسبب الكمية الكبيرة من الثلوج التي تهاطلت بمناطق الأطلس الكبير الشرقي في نهاية الأسبوع الأخير.
وحسب ما أفادنا به مصدر من عين المكان كان من ضمن العالقين في الطريق على مستوى "عريض"، فإن مجموعة من السيارات كانت واقفة لما يقارب ساعة، في انتظار أن تزيل الكاسحات الثلوج التي تساقطت بكمية كبيرة، معيقة عملية السير والجولان بالطريق.
ويضيف المصدر ذاته في اتصال هاتفي، أن هذا الحصار أثار امتعاض الركاب والسائقين على حد سواء، مردفا أنه رغم وجود في عين المكان الشاحنات المخصصة لإزاحة الثلوج، إلا أنها لم تف بالغرض، إذ ظلت أغراض الناس معلقة، لاسيما من تنتظرهم أغراض إدارية ينبغي قضاؤها، علاوة على أن انزلاق عجلات السيارات يثير في نفوس الركاب الخوف، يختم المتحدث.
جدير بالذكر أن الطريق المعنية، والتي تبلغ مسافتها 37 كيلومترا، كانت مطلبا من مطالب نشطاء المنطقة في كل المحطات الاحتجاجية التي يخوضونها، لاعتبارها بوابة للانفتاح على العالم الخارجي، مطالبين بالإسراع في تعبيدها حتى يتمكنوا من السفر بشكل طبيعي في مختلف الفصول.