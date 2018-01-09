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مقاييس تساقط الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
- الرباط: 44 ملم - الدارالبيضاء- آنفا: 24 ملم - الشاون: 20 ملم - القنيطرة وسطات: 19 ملم - تازة وإفران: 18 ملم - فاس: 15 ملم - المحمدية وبن سليمان: 14 ملم.
- مكناس: 12 ملم - طنجة والجديدة وسيدي سليمان: 11 ملم - النواصر وخريبكة وبني ملال: 10 ملم - العرائش: 09 ملم - ميدلت: 08 ملم - تطوان: 05 ملم - أسفي: 03 ملم.
- الحسيمة: 02 ملم - طان طان: 01 ملم - الناظور والسمارة وكلميم وسيدي إفني: أقل من ملم واحد.
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