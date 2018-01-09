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الرئيسية | جهات | مقاييس تساقط الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة

مقاييس تساقط الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة

مقاييس تساقط الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 12:35

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- الرباط: 44 ملم - الدارالبيضاء- آنفا: 24 ملم - الشاون: 20 ملم - القنيطرة وسطات: 19 ملم - تازة وإفران: 18 ملم - فاس: 15 ملم - المحمدية وبن سليمان: 14 ملم.

- مكناس: 12 ملم - طنجة والجديدة وسيدي سليمان: 11 ملم - النواصر وخريبكة وبني ملال: 10 ملم - العرائش: 09 ملم - ميدلت: 08 ملم - تطوان: 05 ملم - أسفي: 03 ملم.

- الحسيمة: 02 ملم - طان طان: 01 ملم - الناظور والسمارة وكلميم وسيدي إفني: أقل من ملم واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - izzam الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:03
vous avez oublié les autres régions
Il n'y a pas que les principales villes
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-1
2 - طبيب جراح بدون أجهزة للجراحة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:23
اللهم بارك للشعب المغربي و لا تؤاخذنا بما فعله المفسدون في الأرض
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25
3 - مجد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:03
رئيس الحكومة غيرفع دعوة على ناس ل صلوا صلاة الاستسقاء. حيث صلوا من نيتهم ؤ جاب الله تيسير ؤ طاحت شتاء مزيان ؤ عرات على البنية التحتية ف البلاد ؤ كثروا الحفر ؤ تغلقوا الطرقات ؤ حافلات زادوا ف طريفة ورزازات ؤ.... ......
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-1
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