مقاييس تساقط الأمطار خلال 24 ساعة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

- الرباط: 44 ملم - الدارالبيضاء- آنفا: 24 ملم - الشاون: 20 ملم - القنيطرة وسطات: 19 ملم - تازة وإفران: 18 ملم - فاس: 15 ملم - المحمدية وبن سليمان: 14 ملم.

- مكناس: 12 ملم - طنجة والجديدة وسيدي سليمان: 11 ملم - النواصر وخريبكة وبني ملال: 10 ملم - العرائش: 09 ملم - ميدلت: 08 ملم - تطوان: 05 ملم - أسفي: 03 ملم.

- الحسيمة: 02 ملم - طان طان: 01 ملم - الناظور والسمارة وكلميم وسيدي إفني: أقل من ملم واحد.