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الرئيسية | جهات | زخات مطرية مع رياح قوية في مناطق مغربية

زخات مطرية مع رياح قوية في مناطق مغربية

زخات مطرية مع رياح قوية في مناطق مغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:29

أعلنت نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، هطول زخات مطرية قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق البلاد

المصدر نفسه ترقب نزول زخات مطرية قوية، تتراوح مقاييسها ما بين 25 و50 ملمترا، مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة، حسب المناطق، ابتداء من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى غاية السابعة من صباح يوم غد الأربعاء، بكل من وزان والعرائش والقنيطرة وشفشاون وتطوان والمضيق والفنيدق والفحص أنجرة وطنجة.

ومن المنتظر أن تشهد أقاليم تازة وصفرو ومكناس وإفران وفاس ومولاي يعقوب وتاونات ووزان، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا وإلى غاية الثالثة بعد الزوال، نزول زخات مطرية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 و 60 ملمترا، ويمكن أن تتجاوز هذه المقاييس بكل من صفرو وتازة وإفران، مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة؛ حسب المناطق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربيبيفرنسا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 13:56
هادا قدر من عند الله الهم اجعل كل شيء بقدر
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27
2 - مرعوبة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:01
اللهم اجعلها امطار خير.كلما رأيت هذه الصورة تنقلب معدتي رأسا على عقب من شدة الخوف...حبذا لو غيرتموها مشكورين..
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-19
3 - مصطفى الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:13
اللهم اجعله غيثا نافعا..والحمد لله على نعمه التي لا تحصى...واستغفر الله العظيم.ان الله غفور رحيم....
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35
4 - مغرب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:18
ديما كيقول امطار قوية وفي الاخير هناك بعض المناطق يحسبونها لا تسقط عليها الامطار او تسقط ولا تتجاوز 5 مليمتر انا لم ارى اي امطار قوية بحال كما كنشوفها زمان هذه الامطار التي تسقط حاليا على المغرب لا يمكنها انعاش الفرشة المائية نظرا لضعفها وبالتالي فإن لم تتجاوز الامطار 300 مليمتر في السنة فاظن ان المغرب سيعاني من نقص المياه ونرجو من الله ألا يحدث ذلك اما المدرية فتكذب علبنا فقط .توقعاتها غير مضبوطة
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1
5 - م ع الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:43
لو كان عندنا مسؤولين في المستوى لقاموا بعمليات إستمطار صناعي في المناطق الشرقية التي تعاني نقص في التساقطات المطرية و إنخفاض في الفرشة المائية عوض ترك السحب تمر إلى الجزائر.
ضيعوا ثروة مائية نتيجة غياب التخطيط و ضعف تكوين المسؤولين. لا يتحركون حتى يقول لهم الملك مادا مفروض القيام به.
ضيعنا كميات كبيرة من المياه و الفرصة لا تأتي كل مرة.
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