زخات مطرية مع رياح قوية في مناطق مغربية

هسبريس من الرباط

أعلنت نشرة خاصة أصدرتها مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، هطول زخات مطرية قوية مصحوبة برياح قوية بعدد من مناطق البلاد

المصدر نفسه ترقب نزول زخات مطرية قوية، تتراوح مقاييسها ما بين 25 و50 ملمترا، مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة، حسب المناطق، ابتداء من الساعة العاشرة مساء اليوم إلى غاية السابعة من صباح يوم غد الأربعاء، بكل من وزان والعرائش والقنيطرة وشفشاون وتطوان والمضيق والفنيدق والفحص أنجرة وطنجة.

ومن المنتظر أن تشهد أقاليم تازة وصفرو ومكناس وإفران وفاس ومولاي يعقوب وتاونات ووزان، ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة الثالثة صباحا وإلى غاية الثالثة بعد الزوال، نزول زخات مطرية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 30 و 60 ملمترا، ويمكن أن تتجاوز هذه المقاييس بكل من صفرو وتازة وإفران، مصحوبة برياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و 80 كيلومترا في الساعة؛ حسب المناطق.