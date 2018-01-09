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كُتّاب وآراء
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بسٌمك وصل 65 سنتيمترا .. الثلج يكسو المرتفعات
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:35
في ما يلي السُّمك بالسنتيمتر لحجم التساقطات الثلجية المسجلة في المغرب من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بين صباح أمس وصباح اليوم الثلاثاء:
بإقليم إفران: المطار: 42 سم -المدينة: 50 سم - ميشليفن: 55/45 سم - هبري: 60/50 سم - تيمحضيت: 40 سم - تيزغيت : 22 سم - ضاية عوا : 24 سم - عين اللوح : 22 سم - باكريت: 40 سم - جبل حيان: 65/60 سم - أزرو: 11 سم - إركلاون: 11 سم.
في إقليم تاوريرت: - جبل بوخوالي: 02 سم - العطوف: 03 سم.
ضمن إقليم كرسيف: -مركز بريكن : 20 سم -قيادة أسباب : 10 سم -جبل بوناصر : 50 سم -جبل بويبلان : 50 سم -تامجيت : 30 سم -بني بوعلول : 40 سم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - 3arfa1 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:01
منطقة ايت بوكماز و زاوية احنصال بإقليم أزيلال تجاوز الثلج ارتفاع 1 متر.
2 - رشيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:02
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى...
3 - hassan bab berred الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:05
باب برد بالسفح 50 سنتيمتر بجبل تزيران 1 متر
4 - الكترونيك الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:23
20 مكان ذكرت فيها تساقطات ثلجية بينها 8 جبال و هذا فقط النزر اليسير من ثلوج الاطلس المتوسط مع الاشارة أن مقاييس التساقطات الثلجية في الاطلس الكبير لم يتم ذكرها وإذ عددناها سنصل إلى 100 موقع ثلج أو أكثر و في المقابل نجد محطتين فقط للسياحة الشتوية في المغرب أمام كمثال:
اسبانيا 34 محطة
فرنسا 186 محطة
ايطاليا 228 محطة
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في المغرب الجبال بالعشرات عددا و الثلوج بالامتار سمكا فماذا ينقصنا إذا لتكون لنا على الأقل 10 محطات
اسبانيا 34 محطة
فرنسا 186 محطة
ايطاليا 228 محطة
.
.
.
في المغرب الجبال بالعشرات عددا و الثلوج بالامتار سمكا فماذا ينقصنا إذا لتكون لنا على الأقل 10 محطات
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