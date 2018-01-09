بسٌمك وصل 65 سنتيمترا .. الثلج يكسو المرتفعات

هسبريس من الرباط

في ما يلي السُّمك بالسنتيمتر لحجم التساقطات الثلجية المسجلة في المغرب من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بين صباح أمس وصباح اليوم الثلاثاء:

بإقليم إفران: المطار: 42 سم -المدينة: 50 سم - ميشليفن: 55/45 سم - هبري: 60/50 سم - تيمحضيت: 40 سم - تيزغيت : 22 سم - ضاية عوا : 24 سم - عين اللوح : 22 سم - باكريت: 40 سم - جبل حيان: 65/60 سم - أزرو: 11 سم - إركلاون: 11 سم.

في إقليم تاوريرت: - جبل بوخوالي: 02 سم - العطوف: 03 سم.

ضمن إقليم كرسيف: -مركز بريكن : 20 سم -قيادة أسباب : 10 سم -جبل بوناصر : 50 سم -جبل بويبلان : 50 سم -تامجيت : 30 سم -بني بوعلول : 40 سم.