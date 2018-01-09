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الرئيسية | جهات | بسٌمك وصل 65 سنتيمترا .. الثلج يكسو المرتفعات

بسٌمك وصل 65 سنتيمترا .. الثلج يكسو المرتفعات

بسٌمك وصل 65 سنتيمترا .. الثلج يكسو المرتفعات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:35

في ما يلي السُّمك بالسنتيمتر لحجم التساقطات الثلجية المسجلة في المغرب من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بين صباح أمس وصباح اليوم الثلاثاء:

بإقليم إفران: المطار: 42 سم -المدينة: 50 سم - ميشليفن: 55/45 سم - هبري: 60/50 سم - تيمحضيت: 40 سم - تيزغيت : 22 سم - ضاية عوا : 24 سم - عين اللوح : 22 سم - باكريت: 40 سم - جبل حيان: 65/60 سم - أزرو: 11 سم - إركلاون: 11 سم.

في إقليم تاوريرت: - جبل بوخوالي: 02 سم - العطوف: 03 سم.

ضمن إقليم كرسيف: -مركز بريكن : 20 سم -قيادة أسباب : 10 سم -جبل بوناصر : 50 سم -جبل بويبلان : 50 سم -تامجيت : 30 سم -بني بوعلول : 40 سم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - 3arfa1 الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:01
منطقة ايت بوكماز و زاوية احنصال بإقليم أزيلال تجاوز الثلج ارتفاع 1 متر.
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2 - رشيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:02
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى...
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3 - hassan bab berred الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:05
باب برد بالسفح 50 سنتيمتر بجبل تزيران 1 متر
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11
4 - الكترونيك الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:23
20 مكان ذكرت فيها تساقطات ثلجية بينها 8 جبال و هذا فقط النزر اليسير من ثلوج الاطلس المتوسط مع الاشارة أن مقاييس التساقطات الثلجية في الاطلس الكبير لم يتم ذكرها وإذ عددناها سنصل إلى 100 موقع ثلج أو أكثر و في المقابل نجد محطتين فقط للسياحة الشتوية في المغرب أمام كمثال:
اسبانيا 34 محطة
فرنسا 186 محطة
ايطاليا 228 محطة
.
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.
في المغرب الجبال بالعشرات عددا و الثلوج بالامتار سمكا فماذا ينقصنا إذا لتكون لنا على الأقل 10 محطات
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