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الرئيسية | جهات | تردي الوضع الصحي يخرج سكان أوطاط الحاج في مسيرة غضب

تردي الوضع الصحي يخرج سكان أوطاط الحاج في مسيرة غضب

تردي الوضع الصحي يخرج سكان أوطاط الحاج في مسيرة غضب
رشيد الكويرتي
الأربعاء 10 يناير 2018 - 02:00

لليوم الثاني على التوالي، خرج العشرات من سكان أوطاط الحاج بإقليم بولمان، الثلاثاء، في مسيرة حاشدة للاحتجاج على "تردي" الوضع الصحي بالمدينة؛ وذلك إثر وفاة شخص، الاثنين، كان قد أدخل إلى المركز الصحي الاستشفائي أحمد بن إدريس الميسوري للعلاج من إصاباته الناجمة عن تعرض عربته المجرورة بحصان، التي كان يستغلها في نقل البضائع، لحادثة سير خطيرة وسط المدينة.

ونظمت هذه المسيرة الاحتجاجية، التي جابت مختلف شوارع مدينة أوطاط الحاج، بدعوة من "لجنة الحراك الشعبي لأوطاط الحاج"، ورفعت فيها شعارات تطالب بتحسين وتجويد الخدمات الطبية بالمركز الصحي الاستشفائي المحلي، من قبيل "لا بوطة لا فرينة .. الصحة اللي بغينا".

وقال عبد العزيز لحموزي، عضو "لجنة الحراك الشعبي لأوطاط الحاج"، إن "مول الكروسة قضى وقتا أكثر من اللازم داخل المركز الصحي الاستشفائي المحلي دون تدخل طبي، نظرا لغياب الطبيب وسيارة الإسعاف"، مضيفا أن "وفاة الهالك تعد، فقط، القطرة التي أفاضت الكأس؛ فمعاناة الساكنة قديمة مع خدمات المركز الصحي الاستشفائي أحمد بن إدريس الميسوري".

وأورد المتحدث لهسبريس أن "تردي الخدمات الصحية العمومية محليا تتمثل في قلة الموارد البشرية، وضعف التجهيزات الأساسية، وغياب الأدوية والتخصصات، وسوء استقبال المواطنين"، فضلا عن "عدم توفر المستشفى على طبيب للنساء والتوليد منذ ستة أشهر"، كاشفا أن "جميع حالات الولادة يتم توجيهها إلى مدينة فاس".

من جانبها، نفت وزارة الصحة، في بلاغ لها أصدرته مساء الثلاثاء، عدم تقصير مصالحها الصحية بأوطاط الحاج في التكفل بصاحب العربة، موضحة أن السيد (ح. ط)، البالغ من العمر 54 سنة، تعرض لحادثة سير بالمجال الحضري لأوطاط الحاج.

وعلى إثر ذلك، يضيف بلاغ الوزارة، تم استقباله بمستعجلات أوطاط الحاج، الاثنين، في الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، وتم إخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة (فحص سريري والفحص بالأشعة) من طرف طاقم طبي يتكون من طبيب المستعجلات وطبيب اختصاصي في الجراحة العامة.

وأبرز البلاغ أنه تبين أن حالته الصحية جد حرجة (إصابات بليغة على مستوى الرأس والأطراف السفلى)، مما يستوجب نقله، على وجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس قصد العلاج والاستشفاء.

وبتوافق مع عائلة المصاب، توضح الوثيقة ذاتها، وبعد تقديم العلاجات الضرورية من أجل استقرار حالته الصحية، تم نقله في الحين بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني، إلا أنه وافته المنية في الطريق على بعد 40 كيلومترا من مدينة أوطاط الحاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - سوسي حر. الأربعاء 10 يناير 2018 - 03:02
ما حدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض..الحسيمة زاكورة جرادة تارودانت و دبا وطات الحاج...
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2 - Marocaine pure الأربعاء 10 يناير 2018 - 03:18
ابني المدلل.. انا ابوه.. فإن لم اعتني به حتما سيكرهني... كم اخاف على ابني من ان يكرهني... سأعتني بإبني وادلله كي يزداد حبه لي... ( يا قوم اعتنوا بالشعب قبل فوات الاوان... افيقوا فالامور انتم من يتحكم فيها.. على الحكومة ان تقوم بمبادرة يشهد لها التاريخ وتكتب في صفحة من دهب باسم عز الدين العثماني ... ارجوكم لا تلعبوا بالنار هذه بلدنا فلا تعقدوا الامور اكثر ... بعد الريف جاءت زاكورة ثم جرادة والان اوطاط الحاج دون نسيان من ثار في نفسه وغامر بالهجرة السرية والى ليبيا ووو... يا اولي الالباب بلادنا تستحق اكثر... فنحن تاريخنا منذ الادارسة ان لم اقل قبل الادارسة كنا اقوياء اغنياء والى عهد قريب كنا احسن من اوروبا وحتى اليابان... فأين الخلل .. فلكل داء دواء وان طال امده .. اما الموت فهو محتوم ان لم تداويه. والسلام عليكم ورحمة الله. .. اللهم عجل بالفرج.
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8
3 - ريفي ديموقراطي ليبرالي الأربعاء 10 يناير 2018 - 04:15
الان اصبح الحراك الشعبي ينتقل الى مناطق اخرى خصوصا الى الهوامش المهمشة ... ظن ان المخزن باعتقالات وترويع شباب حراك الريف سيقضي عليها ويخمدها بمقاربة امنية، الان باتت تظهر حراكات في مواقع مختلفة والمخزن مرتبك يتصبب عرقا . عليك ان تفهم ايها المخزن الغاشم ان شباب هذا الجيل كسر حاجز الخوف من بطش و قمع المخزن واختار العيش الكريم وعدالة اجتماعية لا غير !!
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4 - ملاحظ الأربعاء 10 يناير 2018 - 04:17
الصحة و التعليم هم الأساس بدونهم تكون الدولة غائبة اي لا وجود لها
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