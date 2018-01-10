اتهامات لسلطات البيضاء بتهديد منازل المدينة القديمة

هسبريس – محمد لديب

وجه فريق حزب العدالة والتنمية، المشرف على تسيير شؤون مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، انتقادات لاذعة إلى الوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، بسبب إغلاقها للعديد من بالوعات الصرف الصحي وارتكاب مجموعة من الأخطاء على صعيد تنفيذ مخطط هيكلة المدينة العتيقة التاريخية، الذي كلف ما يزيد عن 63 مليار سنتيم.

وجاءت هذه الانتقادات على هامش انعقاد الدورة العادية لمقاطعة سيدي بليوط، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة؛ إذ أكد نائب رئيس المقاطعة، حفيظ البقالي، أن الوكالة الحضرية ارتكبت مجموعة من الأخطاء في تنفيذها لمخطط الهيكلة الذي يعتبر من المشاريع الهامة التي يوليها الملك محمد السادس اهتماما خاصا.

وقال البقالي في تصريح لهسبريس إن "إغلاق بالوعات الصرف الصحي يعتبر من الأخطاء التي ارتكبها مسؤولو الوكالة الحضرية في تنزيل مشاريع إعادة الهيكلة التي كلفت ميزانية ضخمة، لأن هذا الإغلاق الذي شمل 17 بالوعة يتسبب في تجمع مياه الأمطار، وبالتالي تهديد سلامة المنازل المجاورة المبنية من مواد تتفاعل مع المياه بسرعة".

وأضاف: "مشروع تهيئة المدينة القديمة كان يفترض أن يناقش اليوم في الدورة العادية للمجلس، علما أن الوكالة تحجب جل المعطيات الخاصة بالمشاريع الممولة في إطار إعادة الهيكلة".

من جهته، قال يوسف بوخشبة، رئيس جمعية مستقبل الدار البيضاء، في اجتماع الدورة الذي أنهى أشغاله على الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، إن مشروع إعادة الهيكلة "يجب أن يعاد فيه النظر، خاصة وأنه مول مجموعة من مشاريع الترميم مرتين متواليتين لإنجاز الأشغال نفسها".

واعتبر بوخشبة أن غياب المسؤولين المشرفين عن ملف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الذي كان مبرمجا في الدورة نفسها، يعتبر دليلا على غياب التواصل في هذا الشأن.