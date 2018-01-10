مقاييس جديدة للتساقطات المطرية على المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا أمس الثلاثاء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

- شفشاون: 28 ملم - طنجة: 27 ملم - العرائش: 26 ملم - الرباط: 17 ملم - القنيطرة : 14 ملم - الحسيمة: 11 ملم - تازة: 10 ملم.

- مكناس: 9 ملم - فاس: 8 ملم - تطوان: 7 ملم - وجدة: 6 ملم - سطات وميدلت وبنسليمان: 1 ملم.