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مقاييس جديدة للتساقطات المطرية على المملكة
الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:40
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة صباحا أمس الثلاثاء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الأربعاء:
- شفشاون: 28 ملم - طنجة: 27 ملم - العرائش: 26 ملم - الرباط: 17 ملم - القنيطرة : 14 ملم - الحسيمة: 11 ملم - تازة: 10 ملم.
- مكناس: 9 ملم - فاس: 8 ملم - تطوان: 7 ملم - وجدة: 6 ملم - سطات وميدلت وبنسليمان: 1 ملم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - فكرة الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:33
يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى:( وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28)
فالماء كما هو معلوم لكل عاقل مؤمن نعمة ليس كسائر النعم إنها أعظم نعمة ينزلها الله سبحانه لعباده
بل للبشر جمعاء مؤمنهم وكافرهم وهي مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات فبغيرها لن تكون هناك حياة
ولذالك يجب علينا كمسلمين وأنا أخاطب المسلمين وليس الكافرين الذين باعوا عقولهم وضمائرهم للشيطان يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة حتى يزيدنا من فضله ونعمه وأن نتوب إليه كي يرضى عنا و يحبنا ليكثر علينا من نعمه ويدخلنا الجنة التي هي أسمى ما يتمنى الإنسان المؤمن.
فالماء كما هو معلوم لكل عاقل مؤمن نعمة ليس كسائر النعم إنها أعظم نعمة ينزلها الله سبحانه لعباده
بل للبشر جمعاء مؤمنهم وكافرهم وهي مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات فبغيرها لن تكون هناك حياة
ولذالك يجب علينا كمسلمين وأنا أخاطب المسلمين وليس الكافرين الذين باعوا عقولهم وضمائرهم للشيطان يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة حتى يزيدنا من فضله ونعمه وأن نتوب إليه كي يرضى عنا و يحبنا ليكثر علينا من نعمه ويدخلنا الجنة التي هي أسمى ما يتمنى الإنسان المؤمن.
2 - محمد الزموري الأربعاء 10 يناير 2018 - 13:56
الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة ولله الحمد والشكر .
3 - SAA الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:14
Bonjour
A Nador il a plu toute la nuit et ils ne l ont pas cité.
Merci de nous en donner les quantités tombées.
A Nador il a plu toute la nuit et ils ne l ont pas cité.
Merci de nous en donner les quantités tombées.
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