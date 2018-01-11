وكالة إسبانية تدعم مشاريع اجتماعية بجهة طنجة

هسبريس من الرباط

عقد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعا بإشبيلية مع ماريا خوصي سانشيز روبيرو، المستشارة المكلفة بالمساواة والسياسات الاجتماعية بالحكومة الجهوية لجهة الأندلس، بصفتها رئيسة الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع العماري، خلال الاجتماع، على موافقة المجلس الذي يرأسه على تسلم مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، كانطلاقة لبداية دعم الوكالة الأندلسية لعدد من الأوراش الاجتماعية بجهة الشمال.

يذكر أن الاجتماع عرف حضور مدير الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، نيستور فيرنانديز رودريغيز، ومديرة وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة، أمال وحيد، والمستشار بالجهة، محمد السريفي.

وللإشارة، فالوكالة الأندلسية "تولي اهتماما لكل ما يتعلق بالطفولة والأمومة ورعاية القاصرين في وضعية صعبة، ومحاربة الهدر المدرسي، وتدعم مشاريع تكوين المؤطرين والعاملين في مجال المساعدة الاجتماعية لهذه الفئات".