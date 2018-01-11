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إعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع في جماعة أحفير

إعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع في جماعة أحفير
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يناير 2018 - 13:10

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومحمد علي حبوها عامل إقليم بركان، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التي تهم مدينة أحفير.

وهمت هذه المشاريع، التي تندرج في إطار "برنامج تأهيل المناطق الحدودية"، إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمدينة أحفير بتكلفة اجمالية تصل إلى 9.6 ملايين درهم.

كما أعطيت بهذه المناسبة الانطلاقة لمشروع التطهير السائل في مدينة، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ94.6 مليون درهم.

كما قدم لرئيس جهة الشرق وعامل إقليم بركان الشطر الأول من برنامج تأهيل وتأطير نشاط الباعة الجائلين بخصوص سنة 2018، الذي يهم مجموعة من الجماعات الترابية في المنطقة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي سيستفيد منه أزيد من 650 بائعا متجولا، تحسين ظروف عمل هذه الفئة وضمان جودة المنتوجات التي تعرضها، ويكلف أزيد من 28 مليون درهم.

كما تم تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جماعتي أغبال وفزوان، بالإضافة إلى تسليم شواهد الأهلية للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة ثمانية مستفيدين، كما جرى تسليم رخص الثقة لفائدة ثلاثة أشخاص تمكنوا من اجتياز امتحان الحصول على هذه الرخصة باستحقاق في إطار المسطرة الجديدة للحصول على رخصة الثقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مرتن بري دو كيس=احفير الخميس 11 يناير 2018 - 13:28
....اوا على سلامتكم..عاد وقفت عليكم احفير فالمنام..مع العلم ان مدينة احفير كانت احسن مدينة في المغرب الشرقي..وهجرتموها فاصبحت طرقاتها وليس شارع محمد ااخامس فقط با كل المدينة طرقات في حالة مزرية..يرثى لها .وكأن احفير ليس لديه مجلس..مع العلم انها باشوية وعندها كل المؤهلات لترجع الى رونقها الاول..والى اعطاء اسماء في عالم العلم والمعرفة والوظيفة العالية.فاحفير يلزمه اكثر من تعبيد طريق او اعطاء برمي لواحد هو خلص عليه 3000 درهم...احفير مدينة حدودية بامتياز..اهلها كانت معيشتهم مع اخوانهم الجزائريون الدين هم بدورهم سكنوا احفير ومن احفير..ولما اغلقت ابواب الحدود .اصبحوا عاطلين...فعليكم بابجاد مقابل لعمل تراباندو لهذه الفءة من الشباب...وشكرا لكم عاى الاقل على هده الالتفاتة...وستبدي لنا الايام ما نجهله....
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2 - عابر سبيل الخميس 11 يناير 2018 - 13:44
هههه.."تسليم رخص الثقة لفائدة ثلاثة أشخاص تمكنوا من اجتياز امتحان الحصول على هذه الرخصة باستحقاق"بالله عليكم هل هذا الفعل يحتاج إلى تنقل عامل الإقليم وكل البهرجة حول الموضوع؟لقد فاز الأشخاص عن جدارة واستحقاق كما يقول المقال ولم تكن منّة من أحد لا العامل ولا الوزير,فلماذا يستغل العامل هذه المناسبة للظهور؟كان عليه أن يقدّم شيئا آخر غير ذلك للمنطقة المهمّشة منذ عقود والتي تفاقم وضعها بعد إغلاق الحدود بصفة نهائية عن التهريب المنتشر هناك : وجود السيد بعيوي مفهوم لأن الجهة تساهم من ميزانيتها الخاصة في مختلف المشاريع المنجزة وما لا يفهم هو وجود العامل فقط ليدشن طريقا وكأن الطريق ستخفف البطالة عن الشباب الحامل للشواهد والعاطل:والله إن لم يسارع المسؤولون الخطى في تلك المنطقة فبركان الغضب لن يستطيع إيقافه سوى"كردعة"العثماني نفسه مجددا بعد كردعة سلفه : لقد عانت الجهة الشرقية ما يكفي من التهميش وهي بحاجة اليوم لإستثمارات أجنبية كبرى وليس فقط "ذرّ الرماد في العيون" فعلى الحكومة أن تتوجه في هذا المسار ولا شيء غيره: جلب استثمارات أجنبية وكبرى (صناعية وفلاحية)للمنطقة التي تعجّ بالطاقات البشرية الكفأة
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