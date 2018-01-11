إعطاء انطلاقة حزمة من المشاريع في جماعة أحفير

هسبريس من الرباط

أشرف عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومحمد علي حبوها عامل إقليم بركان، على إعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع التي تهم مدينة أحفير.

وهمت هذه المشاريع، التي تندرج في إطار "برنامج تأهيل المناطق الحدودية"، إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمدينة أحفير بتكلفة اجمالية تصل إلى 9.6 ملايين درهم.

كما أعطيت بهذه المناسبة الانطلاقة لمشروع التطهير السائل في مدينة، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ94.6 مليون درهم.

كما قدم لرئيس جهة الشرق وعامل إقليم بركان الشطر الأول من برنامج تأهيل وتأطير نشاط الباعة الجائلين بخصوص سنة 2018، الذي يهم مجموعة من الجماعات الترابية في المنطقة.

ويهدف هذا البرنامج، الذي سيستفيد منه أزيد من 650 بائعا متجولا، تحسين ظروف عمل هذه الفئة وضمان جودة المنتوجات التي تعرضها، ويكلف أزيد من 28 مليون درهم.

كما تم تسليم حافلتين للنقل المدرسي لفائدة جماعتي أغبال وفزوان، بالإضافة إلى تسليم شواهد الأهلية للاستفادة من منحة تجديد سيارات الأجرة لفائدة ثمانية مستفيدين، كما جرى تسليم رخص الثقة لفائدة ثلاثة أشخاص تمكنوا من اجتياز امتحان الحصول على هذه الرخصة باستحقاق في إطار المسطرة الجديدة للحصول على رخصة الثقة.