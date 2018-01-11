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مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة في 24 ساعة

مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة في 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 11 يناير 2018 - 12:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس:

- إفران: 25 ملم - تازة: 15 ملم - فاس ومكناس : 14 ملم - المحمدية: 12 ملم - الرباط وبنسليمان: 10 ملم.

- القنيطرة والدار البيضاء-أنفا وخريبكة والجديدة : 7 ملم - النواصر وسطات: 5 ملم - آسفي: 4 ملم - سيدي سليمان: 3 ملم - وجدة وبني ملال والصويرة: 1 ملم - شفشاون وتطوان والعرائش ومراكش: أقل من ملم.

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1 - فريدة الخميس 11 يناير 2018 - 12:40
اللهم زيد ابارك ياارحم الراحيمين يارب العالمين
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