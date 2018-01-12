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كُتّاب وآراء
ناشط حقوقي يندد بـ"عزلة تندين" ضاحية تارودانت
تعيش ساكنة الجماعة الترابية تندين، التابعة لقيادة "المكرت" من دائرة إغرم" بسفوح جبال الأطلس الكبير بإقليم تارودانت، على وقع رداءة البنية الطرقية التي تربط الدواوير الـ46 المشكّلة للجماعة بالعالم الخارجي، والتي تتسم كلها بغياب أي مسلك معبّد يُسهّل نقل وتنقل الساكنة؛ وهو ما يُسهم في مضاعفة معاناة الساكنة في الوصول إلى المراكز القريبة بغرض قضاء مآربهم أو من أجل الاستشفاء، عبر مسالك وعرة وسط الجبال.
محمد زرود، رئيس الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بتارودانت، أورد في تصريح لهسبريس أن "جماعة تندين القروية ما زالت تئن تحت وطأة غياب كُلّي للطرق المعبدة، وهو الأمر الذي يسترعي انتباه أي زائر للمنطقة، وتكابد الساكنة الويلات من أجل الوصول إلى مقر الجماعة، لكون طريق "أكني إغزيفن" تظل مقطوعة باستمرار؛ وهو ما يلزم معه قطع 3 ساعات، تستلزم المرور بثلاث جماعات مجاورة، هي توفلعزت وتومليلين وإيماون".
وأضاف الفاعل الحقوقي أن أربعة آلاف نسمة التي تتشكل منها جماعة "تندين" تواجه المحن تلو الأخرى مع وضعية الطرق المتردية، سمتها البارزة عدم التوفر ولو على متر واحد من الطريق المعبّدة؛ وهو "ما جعل الساكنة تعيش في عزلة قاهرة ودائمة، ولم يشفع لها ذلك من أجل إدراجها للاستفادة من البرنامج الوطني للطرق بالعالم القروي، ورغم بلوغه الشطر الثالث، فإن هذه الجماعة ما زالت خارج التغطية".
ومن أجل لفت انتباه المسؤولين إلى وضعية هذه الجماعة، قال محمد زرود إن هيأته راسلت كلا من رئيس جهة سوس ماسة ووالي الجهة وعامل إقليم تارودانت ورئيس المجلس الإقليمي، للتساؤل حول استمرار "معاناة الأهالي مع الفقر المدقع، والتهميش الفظيع، والإقصاء الذي يفوق كل التصورات، جعل الجماعة تعيش العزلة وتفتقر إلى أبسط البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية؛ وهو ما ولّد لدى المستقرّين بالجماعة شعورا بالغبن واليأس وفقدان الأمل".
هسبريس ورغبة منها في أخذ رأي المجلس الجماعي لتندين حول وضعية البنية الطرقية بهذه المنطقة، وواقع الخصاص في مختلف مجالات التنمية، الذي جاء على لسان الفاعل الحقوقي محمد زرود، فربطت الاتصال أحمد زركاف، رئيس الجماعة، دون مُجيب، كما تركنا له رسالة نصية قصيرة، أبلغناه فيها بهوّيتنا وموضوع الاتصال، حيث تأكد توصلها بها؛ لكن دون أن نلقى منه أي ردّ.
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تعليقات الزوّار (6)
والغريب ان الدولة ما زالت مستمرة في تجاهل هذا الواقع الاليم وتسلك سياسة النعامة بترديد أسطوانة العام زين . الى متى والى أين ؟؟؟
أشعر أن "تــــنـــــديــــــن" تـــــنـــــاديـــــنــــي للبحث على حل لهذا المشكل الذي يتطلب حلا قبل نهاية 2018 بالاعتماد على الحلول الهندسية الإبداعية الشفافة.
سأحاول ربط الاتصال بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل, بواسطة الهاتف أو الفاكس أو البريد الالكتروني, لأقترح على مديرها حل عجيب و غريب أول محطاته الأساسية التنسيق مع المسؤولين على الجماعة القروية اتخاذ جماعة "تندين" مختبر للقيام ببحوث تكتسي طابع المصلحة العامة مع إعطاء الأولوية لإكتشاف منابع جديدة في التمويل تكون بعيدة كل البعد عن الطرق التقليدية.
هذه فرصة ثمينة لإظهار أهمية الصحافة و التكنلوجيا الحديثة في التواصل.