عمليات لإزاحة الثلوج في جهة بني ملال خنيفرة

هسبريس من بني ملال

قام إبراهيم مجاهد، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، رفقة رئيس المجلس الإقليمي لأزيلال ومجموعة من البرلمانيين والمستشارين الجهويين بإقليم أزيلال، بالوقوف الميداني على سير عمليات إزاحة الثلوج، وفك العزلة عن المناطق المتضررة بفعل التساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها المناطق الجبلية بالجهة.

وقد شملت الزيارة مجموعة من الجماعات الترابية ذات الطبيعة الجبلية، وتوغلت داخل أجزاء من أعالي جبال الأطلس الكبير الأوسط بإمي نوارغ وزاوية احنصال، التي فاق فيها علو الثلوج المترين.

كما وقف رئيس مجلس الجهة والوفد المرافق له على سير أشغال الآليات، التي تم وضعها من طرف مجلس الجهة رهن إشارة المجلس الإقليمي لأزيلال، علما أن مجلس الجهة سخر مبالغ مالية مهمة لاقتناء آليات طرقية لفك العزلة على العالم القروي والجبلي، وتم تسخيرها في مرحلة أولية لإزاحة الثلوج بكل من خنيفرة، بني ملال وأزيلال.

وبمنطقة إيمي نوارغ قام رئيس مجلس الجهة بزيارة تفقدية للمدرسة الابتدائية، حيث فتح نقاشا مع التلاميذ وهيئة التدريس ووقف على حجم معاناتهم بسبب التهديد الحقيقي الذي يشكله واد احنصال، على اعتبار أن المؤسسة مبنية على حافة الواد، وكذا غياب المرافق الصحية، حيث تعهد بالتكفل ببناء المرافق الصحية للمؤسسة.