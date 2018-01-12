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كُتّاب وآراء
الوزير ساجد يثير استنكار المرشدين السياحيين
استنكر مكتب الجمعية الإقليمية للمرشدين بمراكش بشدة تصريحا لوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بمجلس المستشارين، قبل أيام، تحدث فيه عن قرب إعلان الوزارة الوصية عن مباراة، في غضون الأسبوع المقبل، تنزيلا لمقتضيات المادة الـ31 من القانون 05/12 والتي تسمح لمن لا تتوفر فيهم شروط التكوين المنصوص عليها في المادة الـ06 من القانون نفسه بـ"ولوج المهنة استثناء".
ودعا بيان استنكاري للهيئة المذكورة، توصلت به هسبريس، إلى عدم خرق مقتضيات القانون والمغالطة في تنزيله، مشيرا إلى أن قرار الوزير يأتي بعد سنتين من صدور النص التنظيمي ونشره بالجريدة الرسمية، و"حيث إن النصوص التنظيمية قد صدرت سلفا بتاريخ 13 يوليوز2015، وحيث إن الآجال من الناحية القانونية هي مدد حددها المشرع بنص، وأوجب القيام بالإجراء داخلها أو بعد نهايتها ويترتب عن عدم ممارسة الإجراء داخل الأجل القانوني سقوط الحق، المخول للسلطة الحكومية تطبيقا لمنطوق المادة حسب المشرع".
وأكد المكتب الإقليمي لجمعية مرشدي ومرشدات مراكش أنه "يحتفظ لنفسه بحق المتابعة أمام المحاكم في حالة تمادي الإدارة في شططها في استعمال السلطة"، وفق صياغة البيان المذكور.