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جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة

جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يناير 2018 - 13:05

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة مبارك ثابت عامل إقليم جرادة، والمدير الإقليمي للمياه والغابات، بزيارة معاينة لآبار الفحم العشوائية والمهجورة بكل من جرادة وحاسي بلال وجماعة لعوينات لما تشكله من تهديد لأمن وسلامة السكان.

وفي هذا الإطار، رصد مجلس جهة الشرق مبلغا ماليا تصل قيمته إلى 4 ملايين درهم لتمويل عملية ردم الآبار المهجورة لخطورتها على أمن وسلامة الساكنة.

وستقوم المقاولات التي ستتولى عملية الردم تشغيل أزيد من 150 شخصا من أبناء المنطقة العاملين في "الساندريات"، من أجل خلق فرص الشغل للساكنة المحلية.

جدير بالذكر أن إقليم جرادة استفاد من مجموعة من المشاريع التنموية المندرجة في إطار البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية لجهة الشرق 2016 ـ2017.

كما استفادت جميع الجماعات الترابية بالإقليم، في إطار البرنامج التنموي لمجلس جهة الشرق لتأهيل البنية التحتية وفك العزلة، من 20 طريقا ونيف، بمسافة يتعدى طولها 145 كيلومترا، بكلفة مالية إجمالية تزيد عن 172 مليون درهم، بالإضافة إلى رصد 2.4 مليون درهم لمشاريع الكهرباء، و11 مليون درهم خصصت للحافلات والآليات التي تم اقتناؤها لفائدة الجماعات القروية بالإقليم، زيادة عن المشاريع الاجتماعية والرياضية التي رصدت لها 8.4 ملايين درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Siham الجمعة 12 يناير 2018 - 13:40
رغم أنني أعرف أهمية فك العزلة على سكان البادية والجبال وما شابه ذلك ، إلا أن بناء الطرق وإنتاج أو توسيع الكهرباء من أجل توفير الشغل لأهل المنطقة ليس حل لمشاكل الفقر. إذا اردتم تحسين ضروف المعيشة للمغاربة فهناك مئات الإمكانية يمكن أن تخلق ملايين المناصب في المغرب. اتصلوا بي حتى اساعدكم
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-12
2 - فيصل بركاني الجمعة 12 يناير 2018 - 13:42
بالله عليكم هل تلك مشاريع سيستفيد بها المواطن وهل تخلق فرص عمل قارة . الكهرباء والطرق مشاريع مأقتة حقنا عليكم نحن نبحث عن خلق شركات التي تخلق فرص عمل قارة قادرة على تشغيل الشباب وتنقص من البطالة . اجعلو مناطقها تنتج لا تستهلك ... من أجل ردم قمتم بتخصيص مبلغ مطلوب لاكن لتشغيل الناس اقتصرتم بالطرق والانارة... مواطن بركاني مقهور
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10
3 - مغربي حر الجمعة 12 يناير 2018 - 13:46
هههههههههه
لقاو الحل يردمو الابار ويخدمو ناس جرادة في الردم
واش هاد المسؤولين كيحشمو ولا كيسحاب ليهم بنادم المغربي مكلخ لاقصى درجة
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23
4 - مغربي الجمعة 12 يناير 2018 - 14:05
هاهما غاديين يقفلو البيار لي كانو كيترزقو منهم.... دبا لابيار لاخدمة. . .غرقتو رزقكم بوحدكم.... كتعتادوها حكومة ديال الالمان غادي تلقا ليكم البديل.... .
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21
5 - شوف تشوف الجمعة 12 يناير 2018 - 14:11
عندما تسمع من أحدهم بأن الدولة إستمرت كدا وكدا في مشاريع بأموال تقدر بكدا وكدا لتعبيد الطريق الجديد بكلفة كدا وكدا لفك العزلة عن المنطقة لتحديث البنيات التحتية مع كهربة عدد من الدواوير المجاورة فهاته كلها ليست بتنمية بل تلهية ومضيعة للوقت وكل ما هو ملزوم على عاتق الدولة تعتبره إنجاز لها وكأن المعمر خرج من المغرب بالأمس ويتحدثون عن إعجازاتهم بخرجات إشهارية وكأننا لاجؤون في دول الغير والدولة ستأمن أوراش من حفر الموت أو الساندريا ل 150 من أبناء المنطقة واش هادي أوراش وهل ستفي بالغرض واش هاذا دوار وراه مدينة بأكملها تعاني البيطالة والدونية فهاذا إستهتار بالشان المحلي وما يطلبه المواطنون اليوم يعتبر صيحة في واد والدولة كتقطر أشمع على عباد الله وقتلات ألي قتلت ولي مزال حي فيه السيلوكوز وإستحودت على ملايير الممليرة من مناجم جرادة وخلات أمالين لبلاد كالسين عالدص : وراكم عبدتم البشر بزفت سياستكم وليس الطويق .
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13
6 - Citoyenne الجمعة 12 يناير 2018 - 14:12
Les autorités sont intervenues trop tard.Au Maroc on ne bouge que s'il y a des manifestations sérieuses.o
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6
7 - العبدي الجمعة 12 يناير 2018 - 15:53
المسؤول اﻻول هو المواطن اللى ما تايصوتسش كاع او تايبيع صوتو او تايعطيه فى اﻻنتخابات اللى ما تا يتساهلوش .وعليه ان يلوم نفسه قبل ان يلوم الحكومة .
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