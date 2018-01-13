توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، أن تكون الأجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا. كما يرتقب تكون سحب منخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل والسهول الداخلية.

وخلال الزوال ستصبح السحب أكثر كثافة وستعطي أمطارا أو بعض الزخات بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية وشرق الريف لتهم خلال المساء والليلة القادمة مناطق السايس والأطلس المتوسط وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة بالسواحل ما بين الجديدة وآسفي، وبالواجهة المتوسطية والأطلس الكبير مع نزول قطرات مطرية متفرقة، في حين ستكون السماء قليلة السحب بالمتبقي من النصف الشمالي وصافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما جنوبية بالشمال، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات ودرجتين بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والشمال الغربي والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 18 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة، وما بين 16 و 21 درجة بالجنوب الشرقي وبالمتبقي من السهول وسوس والسواحل الوسطى والجنوبية، وستصل إلى ما بين 22 و 28 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والعرائش، وهائجا بباقي المناطق.