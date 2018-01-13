تهديدات بالانتحار تسم "التوزيع" في سوق خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

بعد تعذر انعقاد السوق الأسبوعي بمكانه الجديد في مدينة خريبكة يوم الأحد الماضي بسبب التساقطات المطرية من جهة، وعدم توزيع الأماكن بين الباعة والحرفيين من جهة ثانية، اختار عدد من المعنيين بالموضوع الالتحاق بمكان السوق الجديد، زوال اليوم، من أجل توزيع الأماكن وإجراء الترتيبات التنظيمية النهائية، استعدادا لمزاولة الأنشطة التجارية يوم الأحد المقبل.

وفي جولة أجرتها هسبريس داخل "السوق الجديد" بخريبكة، عشية الجمعة، لوحظ ارتباك كبير وتذمر واسع بين الباعة الراغبين في معرفة أماكنهم بصفة نهائية، بعدما ترددوا على الفضاء طيلة الأيام العشرة الماضية، دون أن يتسنى لهم بلوغ مرادهم إلى حدود الساعة.

ولجأ بعض الباعة إلى نقل كميات من الأتربة والأحجار من أماكن مجاورة للسوق، عبر عربات مجرورة بالدواب، بهدف استغلالها في تحديد النفوذ الترابي لمزاولة تجارتهم، معتمدين في ذلك على أساليب القوة وفرض سياسة الأمر الواقع تجاه بقية الراغبين في الحصول على جزء من "الرحبة" لعرض سلعهم يوم انعقاد السوق.

وعرفت عملية "ترسيم الحدود" باستعمال القوة مشاحنات وسباب وتراشق بالكلام القبيح بين المعنيين بالأمر؛ إذ تعالت الأصوات في مناسبات عديدة إما من أجل استعراض عضلات الأقوياء، أو بهدف مطالبة السلطات بالتدخل قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

خيام وأعمدة منصوبة هنا وهناك، وأفرشة بلاستيكية تغطي مساحات من السوق، وأوتاد عديدة ثبتها أصحابها لإعلان نجاحهم في تملك قطعة أرضية داخل المرفق الجديد، فيما اختار آخرون تحديد أماكنهم بركن سياراتهم فوق الأوحال ووسط البرك المائية، إلى جانب عدد من الباعة الذين افترشوا الحصير لاستغلال أكبر مساحة تطالها أيديهم.

في خضم احتدام الخلافات بين الباعة، وارتفاع وتيرة التهديد باستعمال القوة تارة وبإضرام النار في الأجساد تارة أخرى، تدخلت لجنة مشكلة من ممثلين عن المصالح البلدية والسلطة المحلية من أجل تنظيم الباعة وتوزيع الأماكن قدر المستطاع، بدءا بإزالة الخيام المنصوبة خارج الضوابط التنظيمية، وتسطير الحدود العامة لكل رحبة.

وحاول المشرفون على العملية إرضاء أكبر عدد من الباعة؛ إذ شرعوا في تحديد المساحة المخصصة لبائعي الأحذية والأفرشة، وإبعاد مزاولي الأنشطة الأخرى ببضعة أمتار، غير أن مقولة "إرضاع الجميع غاية لا تدرك" وجدت مكانها الواسع في مواقف الباعة، خاصة لدى الفئة النسائية، نظرا للجوء بعض النسوة إلى الصراخ وإبداء عدم الرضا بما قررته اللجنة المسؤولة.

ووجد ممثلو المصالح البلدية والسلطة المحلية صعوبة كبيرة في بلوغ المراد من العملية؛ بحيث سرعان ما كانت تعود الخلافات بين الباعة إلى أشدها مباشرة بعد انتقال اللجنة إلى "رحبة" مجاورة، نظرا لرغبة كل واحد في الحصول على مكان "مطلّ على واجهتين"، في إشارة إلى "الشوكة" المفضلة لدى جميع مزاولي الأنشطة التجارية في الأسواق الأسبوعية.

أما مزاولو تجارة الخضر، فقد أبدوا عدم رضاهم بالمكان الذي اختير لهم من طرف المشرفين على تنظيم السوق، نظرا لتواجده في مساحة طينية مقعرة، سرعان ما تحولت إلى أوحال متراكمة وبرك مائية متفرقة، ما دفع عددا منهم إلى تغطية بقعته بالأتربة والأحجار الصغيرة، وكمية من الرمال المتوفرة داخل المرفق المخصصة لتتمة باقي الأشغال المتواصلة إلى حدود الساعة.

وفي الوقت الذي حقق فيه أغلب الباعة تقدما في ما يخص حصولهم أو استيلاءهم على الأماكن بالتراضي أو القوة، لم ينجح الجزارون في توزيع الأماكن في ما بينهم، واحتشد عدد كبير منهم في تجمعات بشرية لتدارس مختلف الحلول الكفيلة بتوزيع الأماكن بسهولة، غير أن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة تذكر.

ولجأ الجزارون إلى اللجنة المكلفة بتدبير مرحلة ما قبل انعقاد السوق، وجرى الاتفاق، بعد نقاش مستفيض، على ترتيب المعنيين بالأمر حسب ما كان عليه الأمر في السوق القديم، والإبقاء على الجوار نفسه الذي اشتغل في إطاره الجزارون في السنوات الماضية. وقد لقي هذا الحل موافقة أغلب المعنيين، مقابل فئة أبدت رفضها له.