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كُتّاب وآراء
إقبال مكثف على الدجاج "البلدي" في ينّاير بسطات
عرفت مبيعات الدواجن، خاصة الدجاج "البلدي"، إقبالا كبيرا، خلال اليومين الأخيرين، في الأسواق الشعبية بمدينة سطات، كأسواق "اشطيبة وبّام ومبروكة"، وكذا على جنبات الطريق الوطنية رقم 9 التي يعرض فيها سكان بعض الدواوير التابعة لأولاد بوزيري دواجنهم؛ ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأثمان.
ومن خلال جولة في أسواق سطات، لاحظت هسبريس تحضير عدد من السكّان للاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2968، التي تصادف يوم 13 يناير، عن طريق إعداد وجبات تقليدية وتبادل الزيارات، في الوقت الذي لازالت فيه عدة مكوّنات وهيئات أمازيغية ومنظمات حقوقية تطالب الدولة بإقرار هذا اليوم عيدا وطنيا وعطلة رسمية على غرار السنتين الهجرية والميلادية.
أحمد، زبون في الستين من عمره صادفته هسبريس بالقرب من سوق مبروكة وهو يحاول التفاوض مع بائع "الديك الرومي" والدجاج "البلدي"، قال إن عادة احتفال المغاربة بليلة "الحوادس"، المعروفة بـ"ينّاير"، التي تصادف 13 من شهر يناير من كل سنة، متوارثة أبا عن جد لدى الأسر المغربية.
وأوضح المتحدث أن الاحتفال لدى معظم الأسر في سطات يشمل زيارة الأقارب، واجتماع أفراد العائلات حول وجبة عشاء تعتمد الدجاج كمادة أساس والكسكس، أو "الرفيسة" بالدجاج البلدي أو الديك الرومي.
وحول الأثمان، أفاد أحمد بأنها عرفت ارتفاعا يوم أمس الخميس، في حين انخفضت شيئا ما اليوم الجمعة إلى حدود الظهر، موردا أن ثمن الديك الرومي (بيبي) وصل إلى 230 درهما، في المقابل تراوح ثمن الديك العادي بين 60 و80 درهما، مؤكدا أن الاحتفال بـ"ينّاير" بات من الضروريات.
وأرجع المتحدث سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى كثرة الطلب والظروف الجوية، مبرزا أن "يوم الخميس كان ممطرا؛ ما حدّ من توافد الباعة من القرى المجاورة، في حين عرف يوم الجمعة انخفاضا في الأثمان بسبب كثرة العرض بعدما تحسّنت الأحوال الجوية وتنقّل باعة الدواجن إلى الأسواق الشعبية بمدينة سطات"، بتعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
فهذه العادات استمدت بجذورها من الطبيعة المغربية والدين الاسلامي فعمل اصحاب القرار الى اهمالها لتحقيق أهداف سياسية وطمس تاريخ وحضارة البلد . مثلا راس السنة الفلاحية هو مستمد من ملاحظات حقيقية عبر مءات السنين لموقع المغرب الجغرافي وليس لموقع فرنسا .
اللوبي المفرنس القوي يعمل بكل قواه على طمس الهوية والثقافة المغربية بتواطء طبعا مع الدولة العميقة.
ثم ما علاقة احتفال بعض الناس بالسنة الميلادية التي تخص النصارة بالدارجة المغربية حلل وحرم وناقش شكرا هسبريس
بخصوص الامازيغ فاقدي اللغة الامازيغية فهم امازيغ كما قلت ويعني ان السطاتيين و ان نسوا اللغة فثقافتهم والذاكرة والهوية الامازيغية متجدرة في شخصيتهم..
الاالاف فقدوا اللغة الامازيغية هل هم عرب ؟؟؟؟!!!!!!
هل السينيغال فرنسية وهل نجيرية بريطانية وهل البرازيل برتغالية وهل المكسيك اسبانية ؟؟!!!
حقدكم ونكرانكم عن هويتكم لن ينفعكم في شيء بالعكس سيضعفكم اكثر و يهدم نفسيتكم يا من يتدافعون ويتملقون ويتشبثون بالوهم اليمني والخليجين يحتقرونكم ويسيؤن بكم وينظرون اليكم انكم ((عرب)) من الدرجة العاشرة يا حطب جهنم!!
الله اعفو عليكم ..قمة التخلف..
اسكاس اماينوا إمازيغن ن أومدال...
تمازيغت قوية ..الى الامام..القافلة تسير..