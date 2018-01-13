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إقبال مكثف على الدجاج "البلدي" في ينّاير بسطات

إقبال مكثف على الدجاج "البلدي" في ينّاير بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 13 يناير 2018 - 10:40

عرفت مبيعات الدواجن، خاصة الدجاج "البلدي"، إقبالا كبيرا، خلال اليومين الأخيرين، في الأسواق الشعبية بمدينة سطات، كأسواق "اشطيبة وبّام ومبروكة"، وكذا على جنبات الطريق الوطنية رقم 9 التي يعرض فيها سكان بعض الدواوير التابعة لأولاد بوزيري دواجنهم؛ ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأثمان.

ومن خلال جولة في أسواق سطات، لاحظت هسبريس تحضير عدد من السكّان للاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2968، التي تصادف يوم 13 يناير، عن طريق إعداد وجبات تقليدية وتبادل الزيارات، في الوقت الذي لازالت فيه عدة مكوّنات وهيئات أمازيغية ومنظمات حقوقية تطالب الدولة بإقرار هذا اليوم عيدا وطنيا وعطلة رسمية على غرار السنتين الهجرية والميلادية.

أحمد، زبون في الستين من عمره صادفته هسبريس بالقرب من سوق مبروكة وهو يحاول التفاوض مع بائع "الديك الرومي" والدجاج "البلدي"، قال إن عادة احتفال المغاربة بليلة "الحوادس"، المعروفة بـ"ينّاير"، التي تصادف 13 من شهر يناير من كل سنة، متوارثة أبا عن جد لدى الأسر المغربية.

وأوضح المتحدث أن الاحتفال لدى معظم الأسر في سطات يشمل زيارة الأقارب، واجتماع أفراد العائلات حول وجبة عشاء تعتمد الدجاج كمادة أساس والكسكس، أو "الرفيسة" بالدجاج البلدي أو الديك الرومي.

وحول الأثمان، أفاد أحمد بأنها عرفت ارتفاعا يوم أمس الخميس، في حين انخفضت شيئا ما اليوم الجمعة إلى حدود الظهر، موردا أن ثمن الديك الرومي (بيبي) وصل إلى 230 درهما، في المقابل تراوح ثمن الديك العادي بين 60 و80 درهما، مؤكدا أن الاحتفال بـ"ينّاير" بات من الضروريات.

وأرجع المتحدث سبب ارتفاع أسعار الدواجن إلى كثرة الطلب والظروف الجوية، مبرزا أن "يوم الخميس كان ممطرا؛ ما حدّ من توافد الباعة من القرى المجاورة، في حين عرف يوم الجمعة انخفاضا في الأثمان بسبب كثرة العرض بعدما تحسّنت الأحوال الجوية وتنقّل باعة الدواجن إلى الأسواق الشعبية بمدينة سطات"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - واو السبت 13 يناير 2018 - 10:54
حذاري من اكل الدجاج البلدي الذي يتغذى بالخبز اليابس. لقد اكد الاطباء انه يسبب السرطان. بامكانكم التأكد من ما اقول. حفظ الله المغرب و المغاربة
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-18
2 - مراكشي السبت 13 يناير 2018 - 11:06
تحية إلى أبناء تامسنا بلاد إبرغواتن الأمازيغ في أزطاط وبقية تامسنا.سنة أمازيغية سعيدة
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17
3 - سلام الصويري السبت 13 يناير 2018 - 12:01
مع الأسف لوبي اذناب الاستعمار المتحكم قضى على عادات وتقاليد المغاربة وروج لاحتفالات بابا نويل ورأس السنة الميلادية وسان فالنتاين وعمل على تدمير ثقافة البلد بتواطء مع سلطة التحكم .
فهذه العادات استمدت بجذورها من الطبيعة المغربية والدين الاسلامي فعمل اصحاب القرار الى اهمالها لتحقيق أهداف سياسية وطمس تاريخ وحضارة البلد . مثلا راس السنة الفلاحية هو مستمد من ملاحظات حقيقية عبر مءات السنين لموقع المغرب الجغرافي وليس لموقع فرنسا .
اللوبي المفرنس القوي يعمل بكل قواه على طمس الهوية والثقافة المغربية بتواطء طبعا مع الدولة العميقة.
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22
4 - عبدو السبت 13 يناير 2018 - 12:02
هده فرحة بالسنة الفلاحية الجديدة لا علاقة لها بالامازيغ بتاتا و من أراد أن يضحك على راسوا فاليفعل هو حر عائلتي أمازيغية و كنا في حي كله تقريبا عرب و كانوا هم يحتفلون بهده المناسبة و نحن مأخرا صرنا نحتفل بها الى الوم و قد اشترينا ديكا روميا أسودا من البادية أولا كتدامن مع هده الفئة الهشة و تحضير الناير التي اندترت في سوس والاقلية هم من ما زالوا يحتفلون بها ( اد ناير أمباركي )
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11
5 - سطاتي السبت 13 يناير 2018 - 12:33
الاحتفال بالسنة الفلاحية بسطات. ..لا علاقة له بالسنة المزعومة للامازيغ بالانتصار الوهمي على الفراعنة ....باراكا من الكذب على الناس
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5
6 - سنة سعيدة السبت 13 يناير 2018 - 13:21
الى رقم 5 كل واحد حر في التعبير عن رأيه
ثم ما علاقة احتفال بعض الناس بالسنة الميلادية التي تخص النصارة بالدارجة المغربية حلل وحرم وناقش شكرا هسبريس
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1
7 - سنة سعيدة السبت 13 يناير 2018 - 16:24
سنة خير ونماء وامن وامان لبلادنا الحبيب على جميع المواطنين امازيغ عرب ريافة صحراويين وووو من اختكم العروبية
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3
8 - امازيغ عبر التاريخ السبت 13 يناير 2018 - 16:47
االامازيغ الغير الناطقين بالامازيغية يبقون امازيغ، هذا العيد موروث منذ القدام وكل امازيغ ثمازغا او الشمال الافريقي يحتفلون به ,وجداتنا مازلنا على قيد الحياة وكتب التاريخ تؤكد انه موروثنا الامازيغي خاص بسكان المنطقة وسطات جزء من الدولة الورغواطية الامازيغية والتي عمرت 600 سنة وعاصمتها تمسنا (الرباط)، اقرأوا تاريخكم الامازيغي، حاربوا اميتكم وجهلكم،
بخصوص الامازيغ فاقدي اللغة الامازيغية فهم امازيغ كما قلت ويعني ان السطاتيين و ان نسوا اللغة فثقافتهم والذاكرة والهوية الامازيغية متجدرة في شخصيتهم..
الاالاف فقدوا اللغة الامازيغية هل هم عرب ؟؟؟؟!!!!!!
هل السينيغال فرنسية وهل نجيرية بريطانية وهل البرازيل برتغالية وهل المكسيك اسبانية ؟؟!!!
حقدكم ونكرانكم عن هويتكم لن ينفعكم في شيء بالعكس سيضعفكم اكثر و يهدم نفسيتكم يا من يتدافعون ويتملقون ويتشبثون بالوهم اليمني والخليجين يحتقرونكم ويسيؤن بكم وينظرون اليكم انكم ((عرب)) من الدرجة العاشرة يا حطب جهنم!!
الله اعفو عليكم ..قمة التخلف..
اسكاس اماينوا إمازيغن ن أومدال...
تمازيغت قوية ..الى الامام..القافلة تسير..
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