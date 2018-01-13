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تخفيض ساعات العمل يغضب عمّالا ناحية ابن أحمد

تخفيض ساعات العمل يغضب عمّالا ناحية ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 13 يناير 2018 - 11:11

خرج عدد من العمال، التابعين لشركتين مختصتين في "الكربونات"، الجمعة، في مسيرة احتجاجية، مدعومين باتحاد النقابات الديمقراطية، اختتموها بوقفة أمام إحدى الشركات الموجودة بجماعة سيدي الذهبي، دائرة ابن أحمد نواحي سطات، لاستنكار ما نعتوه بـ"خرق الشركتين المشغّلتين لقانون الشغل".

وردّد العمال المحتجون شعارات تطالب باحترام ساعات العمل القانونية، معلنين تشبثهم بحقهم في العمل ساعاتهم كاملة لضمان القوت اليومي لأسرهم، ونبّهوا الجهات المعنية إلى الوضع الاجتماعي المتردي للعمال وأسرهم.

عبد الغني لمرابط، الكاتب العام لاتحاد النقابات الديمقراطية، قال في تصريح لهسبريس إن هذه الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها عمال الشركتين، تأتي ردّا على ما نعته بـ"الخرق السافر لإدارة الشركتين لقوانين وتشريعات العمل"، بعد إقدامهما على تخفيض ساعات العمل إلى ساعتين في اليوم، وهو ما يمسّ بشكل خطير القوت اليومي للعمّال في منطقة سيدي الذهبي، التي لا تتوفر على فرص الشغل باستثناء مقالع الحجارة.

وتابع بأن إدارة إحدى الشركتين بررت قرارها في أحد الحوارات بكون السلطات العمومية ومصالح التجهيز والنقل منعتها من الاشتغال ليلا، طبقا لدفتر التحمّلات الموقّع بين المؤسسة المشغّلة وإدارة وزارة التجهيز والنقل المتعلّق بالقانون الجديد لاستغلال المقالع.

وعبّر الممثل النقابي عن أسفه لتحقيق المغرب رقما قياسيا في سنّ القوانين باستمرار، منها ما هو مناقض للدستور أصلا، مبررا ذلك بأن الشغل والصحة والتعليم حقوق دستورية بالنسبة إلى الطبقة الشغيلة. وطالب السلطات المعنية بالتدخل في أقرب وقت لوضع حد لكل الممارسات والخروقات، وإنصاف اليد العاملة.

فيما أوضح محمّد بومحطة، مدير الشركة المعنية بالاحتجاج، في تصريح صحافي، أن هناك قانونا لا يسمح بالعمل ليلا في الشركتين، مشيرا إلى أن إدارة الشركة نهجت طريقة العمل بالتناوب نهارا بين ثلاثة أفواج للعمّال، لكنهم رفضوا العمل ثلاثة أيام لكل فوج، وأصروا على العمل ليلا، يقول محمّد بومحطة، الذي

نفى أن تكون لديه أي مشكلة مع العمّال، مشيرا إلى أنه دعاهم إلى الالتحاق بالعمل بمعدل ثلاث ساعات عمل يوميا لكل فوج في النهار. وأكد أن العمل ليلا يمنعه القانون، حيث قال: "عندنا قانون يمنع الخدمة بالليل، وأنا ما عندي ندير ليهم". وأضاف أنه تقدّم بترخيص للجهات المعنية من أجل عودة الأمور كيفما كانت من قبل، داعيا العمّال إلى التحلي الصّبر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abd السبت 13 يناير 2018 - 11:54
الواضح ان الامر مجرد طريقة للظغط على السلطات المختصة للسماح للمقاول بالاشتغال ليلا ومن المعلوم ما يعني الاشتغال ليلا خاصة في قطاع المقالع .
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5
2 - المجيب السبت 13 يناير 2018 - 12:06
هؤلاء يحتجون كي يعملوا ليلا لانها ساعات مؤدى عنها، بينما آخرون يطالبون بعطل راس السنة فقط لانها مؤدى عنها!! اذن القضية الاساسية بالنسبة لمن يدعي احترام الديانات السماوية او الهويات الثقافية ليس فيها لا عيد هجري ولا ميلادي ولا امازيغي. " اضرب الجيب تفهم ما في الغيب".
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-3
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