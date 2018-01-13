بناء مسار طرقي يصل فم العنصر بأربعاء نوقبلي

هسبريس من الرباط

أشرف إبراهيم مجاهد، رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين فم العنصر وأربعاء نوقبلي.

وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي يهم جماعات فم العنصر وأيت اوقبلي وبوتفردة وتيزي نسلي وتاكلفت، 61.622.400 درهم من تمويل جهة بني ملال خنيفرة؛ فيما تصل تكلفة الشطر الأول 39.690.300 درهم.

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار فك العزلة عن المناطق الجبلية بكل من إقليمي بني ملال وأزيلال، إلى خلق رواج اقتصادي وسياحي بالمنطقة. بينما تواجد في إعطاء انطلاقته رئيس المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، إبراهيم مجاهد، ومحمد دردوري والي الجهة، ومحمد العطفاوي عامل إقليم أزيلال، وكانت الزيارة مناسبة للتواصل مع ساكنة هذه المنطقة بخصوص اهتماماتها وتطلعاتها، كما تم الاطلاع عن أحولها وظروفها.