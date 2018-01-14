ثانوية دكالة بمركز العونات تخلد ذكرى 11 يناير

هسبريس من الرباط

نظمت ثانوية دكالة بمركز أربعاء العونات، التابع ترابيا وإداريا لإقليم سيدي بنور، نشاطا تربويا بمناسبة تخليد الذكرى الـ73 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

اللقاء، الذي حضره المدير الإقليمي لنيابة سيدي بنور، وممثلون عن السطات المحلية ومجموعة من الشخصيات، عرف تقديم عروض حول تداعيات العريضة المطالبة بالاستقلال، وكذلك تقديم شهادات من طرف أبناء المقاومين المنتمين إلى مركز العونات، تلتها عروض فنية ووصلات غنائية من طرف تلاميذ المؤسسة.

من جانبه، قال مدير المؤسسة، مصطفى القرطوبي، في كلمة بهذه المناسبة، إن ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال "تشكل مناسبة لاسترجاع ذاكرة النضال الوطني من أجل الاستقلال والوحدة الترابية وبناء الدولة المغربية الحديثة"، مشيرا إلى ما تميزت به هذه المرحلة من تلاحم بين العرش والشعب المغربي وحركة التحرير الوطنية، "واختيار المغرب الانضمام إلى صف المعسكر الحر في العالم للدفاع عن الحرية والديمقراطية".

كما أوضح مجموعة من المتدخلين أن هذا النهج "استمر في تاريخ المغرب المعاصر مع الراحل الحسن الثاني ببناء الدولة العصرية، ومواصلة النضال من أجل تحقيق وحدة ترابية شاملة، بما فيها المسيرة الخضراء، التي جسدت التلاحم بين الملكية والشعب المغربي".

وأجمع المتدخلون على أن الملك محمد السادس "يواصل نفس النهج من أجل عدم المساس بالوحدة الترابية للبلاد، وإذكاء مساعي التغيير والإصلاحات في شتى المجالات، والإقرار بالتعددية الثقافية والسياسية، وهو ما يعتبر نتيجة لتلك الدينامية المتميزة ببناء توافقات وطنية للتقدم السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي".