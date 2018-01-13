أبناء جرادة يعودون إلى الاحتجاج بساحة الشهداء

هسبريس من الرباط

شهدت مدينة جرادة، اليوم السبت، عودة المتظاهرين إلى الشارع للاحتجاج على مقتل شقيقين بمنجم جرادة منذ ثلاثة أسابيع، وللمطالبة بالتنمية والشغل.

ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا في ساحة الشهداء، لافتات وشعارات تطالب بالتشغيل وبالقضاء على الفساد، على غرار: "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، و"كلنا كلنا حاقدين.. غير دِّيوْنا كاملين".

يذكر أن المسيرة لم تشهد أي احتكاكات مع الأمن، بينما تميزت برفع شعارات من طرف مجموعة من الأحياء، التي شكلت لجانا لهذا الغرض، حيث لوحظ وجود لافتات خاصة بكل حيّ، بعد أن أعدّ أبناء كل حي لائحة بمطالبهم.

حري بالذكر أن وفاة شقيقين بأحد مناجم المدينة كشفت عن وجود حالات لعائلات فقدت أقاربها فيما أصبح يعرف بـ"ضحايا الفحم".