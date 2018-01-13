24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. مشاريع منجمية في "أمطضي" تخدش بهاء عروس الواحات الجنوبية (5.00)

  2. نزلاء داخلية ثانوية في أقا يشْكون "سوء التغذية" (5.00)

  3. "الخبز المغشوش" يصل إلى موائد المغاربة ويلهب جيوب الفقراء (5.00)

  4. كولر يطالب زعماء القارة السمراء بأفكار جديدة لحل نزاع الصحراء (5.00)

  5. إقبال مكثف على الدجاج "البلدي" في ينّاير بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أبناء جرادة يعودون إلى الاحتجاج بساحة الشهداء

أبناء جرادة يعودون إلى الاحتجاج بساحة الشهداء

أبناء جرادة يعودون إلى الاحتجاج بساحة الشهداء
هسبريس من الرباط
السبت 13 يناير 2018 - 23:45

شهدت مدينة جرادة، اليوم السبت، عودة المتظاهرين إلى الشارع للاحتجاج على مقتل شقيقين بمنجم جرادة منذ ثلاثة أسابيع، وللمطالبة بالتنمية والشغل.

ورفع المتظاهرون، الذين تجمعوا في ساحة الشهداء، لافتات وشعارات تطالب بالتشغيل وبالقضاء على الفساد، على غرار: "هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة"، و"كلنا كلنا حاقدين.. غير دِّيوْنا كاملين".

يذكر أن المسيرة لم تشهد أي احتكاكات مع الأمن، بينما تميزت برفع شعارات من طرف مجموعة من الأحياء، التي شكلت لجانا لهذا الغرض، حيث لوحظ وجود لافتات خاصة بكل حيّ، بعد أن أعدّ أبناء كل حي لائحة بمطالبهم.

حري بالذكر أن وفاة شقيقين بأحد مناجم المدينة كشفت عن وجود حالات لعائلات فقدت أقاربها فيما أصبح يعرف بـ"ضحايا الفحم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - wood الأحد 14 يناير 2018 - 00:01
على ما يبدو ان هذه المسيرة هي رسالة واضحة الى الرباح حول وصفه لجرادة بالوطنيين عكس سكان الحسيمة ، فالمخزن لا يتورع عن ارتكاب اخطاء فادحة تجاه المواطنين بالتفرقة بينهم . فالوطنية عند المخزن هي قبول بالامر الواقع و الخضوع التام و الانبطاح و الاستسلام للظلم و الفساد و الحيف . فما يردده سكان جرادة هو نفسه ما ردده سكان الحسيمة و تم الهجوم عليهم و اعتقال النشطاء و الزج بهم في السجون لان الدولة المغربية حقيقة تسير بالفساد من طرف عصابة من الفاسدين !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - souad الأحد 14 يناير 2018 - 00:09
ما هذه اللامبالات من طرف الحكومة .احتجاجات سلمية اعطت درسا في النضج والمسؤولية والمواطنة احييكم فعلا .الى تستحي الحكومة من سد اذانها مطالب ليست مستحيلة وانما حقوق مهضومة يطالب بها اناس عاشو الفقر والتهميش .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - مغربي واعتز بها الأحد 14 يناير 2018 - 00:12
تحية طيبة من القلب إلى كل سكان مدينة جرادة ونتمنى منكم التزام السلمية و عدم السماح للمندسين بينكم بالفوضى وبالتوفيق إن شاء الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.