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الشرطة توقف بائع سمك اعتدى على "مخزني"
الاثنين 15 يناير 2018 - 03:35
فتحت مصالح الأمن بمدينة مراكش تحقيقا أوليا في اعتداء بائع للسمك بسوق حي دوار إزيكي بمقاطعة المنارة، الأحد، على عنصر من القوات المساعدة.
وأفادت مصادر أمنية هسبريس بأن هذا الاعتداء جاء بعدما وجه أحد عناصر القوات المساعدة تحذيرا للبائع بعدم عرقلة السير والجولان، وتنبيهه إلى احتلال الملك العمومي، وإشعاره بأن ذلك مخالف للقانون.
وأوضحت مصادر هسبريس أن بائع السمك وجه طعنة بالسلاح الأبيض لعنصر القوات المساعدة أسقطته مغمى عليه بعين المكان؛ ما عجّل بحضور قائد الملحقة الإدارية ازيكي وأعوانه، إلى جانب عناصر الدائرة الأمنية المكلفة بتدبير الأمن بالمنطقة المشار إليها، التي أشرفت على نقل المصاب إلى مستعجلات مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية، وفتح محضر للمعتدي.