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الرئيسية | جهات | الجديدة أكثر المدن استقبالا لللتساقطات المطرية

الجديدة أكثر المدن استقبالا لللتساقطات المطرية

الجديدة أكثر المدن استقبالا لللتساقطات المطرية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 15 يناير 2018 - 12:15

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

- الجديدة: 20 ملم

- فاس: 18 ملم - مكناس: 17 ملم

- إفران: 14 ملم

- الرباط: 11 ملم

- سيدي سليمان: 10 ملم - تطوان وتازة: 9 ملم

- طنجة وبني ملال: 8 ملم - بنسليمان والحسيمة والدار البيضاء- أنفا: 7 ملم - الشاون ومراكش: 6 ملم

- العرائش والقنيطرة: 4 ملم

- خريبكة :3 ملم

- الناظور وسطات: 2 ملم

- النواصر: 1 ملم

- ميدلت وسيدي إفني وتيزنيت: أقل من ملم واحد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مول الحانوت الاثنين 15 يناير 2018 - 12:49
الله يرحمنا ويكون عام زوين انشاء الله
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