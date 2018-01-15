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الجديدة أكثر المدن استقبالا لللتساقطات المطرية
الاثنين 15 يناير 2018 - 12:15
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:
- الجديدة: 20 ملم
- فاس: 18 ملم - مكناس: 17 ملم
- إفران: 14 ملم
- الرباط: 11 ملم
- سيدي سليمان: 10 ملم - تطوان وتازة: 9 ملم
- طنجة وبني ملال: 8 ملم - بنسليمان والحسيمة والدار البيضاء- أنفا: 7 ملم - الشاون ومراكش: 6 ملم
- العرائش والقنيطرة: 4 ملم
- خريبكة :3 ملم
- الناظور وسطات: 2 ملم
- النواصر: 1 ملم
- ميدلت وسيدي إفني وتيزنيت: أقل من ملم واحد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مول الحانوت الاثنين 15 يناير 2018 - 12:49
الله يرحمنا ويكون عام زوين انشاء الله
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