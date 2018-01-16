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قافلة تضامنية تشد الرحال نحو ساكني توبقال

قافلة تضامنية تشد الرحال نحو ساكني توبقال
رشيد بيجيكن
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 05:20

نظمت جمعية العهد الجديد للتنمية الاجتماعية أزرو آيت ملول قافلة تضامنية، انتقلت إلى منطقة أربعاء توبقال، الواقعة في ضواحي إقليم تارودانت، ضمت مجموعة من الأنشطة لفائدة تلاميذ مؤسسة مجموعة مدارس "أبي عنان" وتلامذتها، وساكنة ثلاثة دواوير، عبر حملة طبية مجانية متعددة التخصصات، وتوزيع مساعدات غذائية وأغطية، حيث استمرّت القافلة طيلة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي.

حميد آيت تاكاديرت، الكاتب العام لجمعية العهد الجديد للتنمية الاجتماعية، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه القافلة لها صبغة تضامنية صرفة، "وجاءت من أجل المساهمة من تخفيف آثار موجة البرد التي تجتاح جبال توبقال بتارودانت. كما كان للمؤسسة التعليمية بهذه المنطقة نصيب وافر من برنامج التدخل التطوعي، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت".

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن القافلة استهدفت بشكل مباشر ما يناهز 48 تلميذا يدرسون بمجموعة مدارس "أبي عنان"، عبر صبحية تضمنت فقرات تنشيطية، وعملية تشجير ساحة المؤسسة وطلاء جدرانها، إضافة الى استهداف ساكنة ثلاثة دواوير مجاورة لمنطقة أربعاء توبقال، والتي بلغ عددها 85 أسرة، استفادت من مواد غذائية وأغطية، وعرف الموعد ذاته، تنظيم حملة طبية كبرى متعددة الاختصاصات، لفائدة سكان المنطقة مع توزيع الأدوية الكافية بالمجان".

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