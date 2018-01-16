24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:42
|15:23
|17:46
|19:05
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- هل يقبلُ المجلس الدستوري رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟
- عرض مُغر من الهلال السعودي لأشرف بنشرقي
- مرشدون سياحيون يتأهبون لـ"كفاءات الميدان"
- مشروع مغربي إماراتي يُزود آلاف المنازل القروية بالطاقة الشمسية
- مزارع إسبانية تبحث عن آلاف العمال المغاربة
مشروع مغربي إماراتي يُزود آلاف المنازل القروية بالطاقة الشمسية (5.00)
التدافع الشديد يودي بحياة مغربيتين في معبر باب سبتة المحتلة (5.00)
- الداودي يعتبر دعم الحكومة أسعار غاز البوطان والسكر "أكبر منكر" - (171)
- التدافع الشديد يودي بحياة مغربيتين في معبر باب سبتة المحتلة - (111)
- احتفاء رواندي بطرح البوليساريو يغضب سفارة المغرب في كيغالي - (83)
- إلغاء "مجانية التعليم" يُشْعل معارضة برلمانيين في الأغلبية الحكومية - (72)
- هل يقبلُ المجلس الدستوري رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؟ - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قافلة تضامنية تشد الرحال نحو ساكني توبقال
نظمت جمعية العهد الجديد للتنمية الاجتماعية أزرو آيت ملول قافلة تضامنية، انتقلت إلى منطقة أربعاء توبقال، الواقعة في ضواحي إقليم تارودانت، ضمت مجموعة من الأنشطة لفائدة تلاميذ مؤسسة مجموعة مدارس "أبي عنان" وتلامذتها، وساكنة ثلاثة دواوير، عبر حملة طبية مجانية متعددة التخصصات، وتوزيع مساعدات غذائية وأغطية، حيث استمرّت القافلة طيلة نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي.
حميد آيت تاكاديرت، الكاتب العام لجمعية العهد الجديد للتنمية الاجتماعية، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه القافلة لها صبغة تضامنية صرفة، "وجاءت من أجل المساهمة من تخفيف آثار موجة البرد التي تجتاح جبال توبقال بتارودانت. كما كان للمؤسسة التعليمية بهذه المنطقة نصيب وافر من برنامج التدخل التطوعي، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للتعليم بتارودانت".
وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن القافلة استهدفت بشكل مباشر ما يناهز 48 تلميذا يدرسون بمجموعة مدارس "أبي عنان"، عبر صبحية تضمنت فقرات تنشيطية، وعملية تشجير ساحة المؤسسة وطلاء جدرانها، إضافة الى استهداف ساكنة ثلاثة دواوير مجاورة لمنطقة أربعاء توبقال، والتي بلغ عددها 85 أسرة، استفادت من مواد غذائية وأغطية، وعرف الموعد ذاته، تنظيم حملة طبية كبرى متعددة الاختصاصات، لفائدة سكان المنطقة مع توزيع الأدوية الكافية بالمجان".