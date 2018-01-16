24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/01/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:29
|12:42
|15:23
|17:46
|19:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- جمعيات أمازيغية تحيي "إض يناير" في الحوز
- فريق بحث يتوصل إلى نسخ الأنسجة البشرية
- "الرهوط" .. مسرحية تتمرد على "فوضى الحقوق" ببلاد الياسمين
- "غصة عبور" .. جسر مسرحي ينقل حكايات معاناة الشعوب بالحدود
- العطش يزحف على قرية "بوروس" أمام وعود الساسة ووهم السياحة
بعد السياسة والاقتصاد .. المغرب ينفتح على إفريقيا بالرياضة المدرسية (5.00)
الأسعار المناسبة والقيمة الغذائية العالية للبيض لا تُغريان المغاربة (5.00)
بين الآلات والعنصر البشري .. بيع التذاكر يشل حافلات الرباط والنواحي (5.00)
- الداودي يعتبر دعم الحكومة أسعار غاز البوطان والسكر "أكبر منكر" - (198)
- المحكمة توزع الإعدام والمؤبد وخمسين عاما على "قتلة مرداس" - (99)
- منع قنصلية المملكة زواج مهاجرة بإيطالي يسائل "الاعتدال المغربي" - (92)
- "المُعادلة" تتسبب في فصل أساتذة متعاقدين بعد أشهر من الخدمة - (61)
- وفيات نساء "التهريب المعيشي" بمعبر سبتة تحرج المغرب وإسبانيا - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
انتحار شخص رهن الحراسة النظرية للدرك بالعروي
الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:10
علم لدى السلطات المحلية بإقليم الناظور أن شخصا كان يوجد رهن الحراسة النظرية بسرية الدرك الملكي بالعروي بتهمة ممارسة العنف ضد زوجته، وضع حدا لحياته شنقا اليوم الثلاثاء بمقر هذه الوحدة.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر وضع حدا لحياته شنقا بواسطة قميصه الذي ربطه إلى القضبان الحديدية لباب غرفة الأمن. وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحساني بالناظور لإجراء التشريح الطبي.
وخلص ذات المصدر إلى أنه تم إشعار السلطات الإدارية والقضائية المختصة، كما تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - darxha الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:16
واش هاد المكتب ديال الدرك خاوي مافيه حتى شي دركي باش انتاحر على خاطرو
و قولو قتلوه بالعصى و لصقوها للانتحار
و قولو قتلوه بالعصى و لصقوها للانتحار
تعليق غير لائق
-30
2 - kattani simo الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:21
المسؤول عن هذا هو الدركي الذي يحرس الزنزانة اين كان وماذا يفعل هذا ما كنا ننادي به يجب تجهيز مراكز الحراسة النظرية واماكن الاستنطاق بالكميرات اين وزير الذل عفوا وزير العدل ووزير عقوق الانسان اما الحقوق فهي بعيدة المنال في هذا الوطن هذا يذكرنا بسنوات الجمر الرصاص حيث الموت في مخافر الشرطة والدرك عادي هذا لايقع الا في الدول القمعية يجب نشر البحث الكامل في هذه القضية على الرأي العام
3 - wood الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:21
يجب الحكم على الدركي المكلف بحراسة السجين بالسجن كما حدث للممرضة ، مع العلم ان هناك احتمال ان يكون المتوفي قد فارق الحياة نتيجة التعنيف و تمت التغطية على الوفاة بانتحار . فيبدو ان حالات الوفاة في ضيافة الشرطة او الدرك لاسباب مختلفة قد عادت مرة اخرى و بقوة مما يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المخزن لا يمكن ان يتغير بل يتوارى ليعود اكثر شراسة تجاه عياشته و عبيده !!!!
تعليق غير لائق
-15
4 - ألفنا الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:26
لا كاميرات لا ستة حمص
غير من التدويرة اللي تايحبو الجاندارمية في الطريق يطليو المغرب بكاميرات المراقبة من الرأس حتى لقزيبة
هاذ السيد ما انتحار حتى تحقر شي حقرة كبيرة وبشير وبطريقة مستفزة بززززاف
ربما تكون مراتو على علاقة بشي كرش من دوك لكروش اللي فيديو الشغل والله اعلم
الله يرحمو ويغفر ليه
غير من التدويرة اللي تايحبو الجاندارمية في الطريق يطليو المغرب بكاميرات المراقبة من الرأس حتى لقزيبة
هاذ السيد ما انتحار حتى تحقر شي حقرة كبيرة وبشير وبطريقة مستفزة بززززاف
ربما تكون مراتو على علاقة بشي كرش من دوك لكروش اللي فيديو الشغل والله اعلم
الله يرحمو ويغفر ليه
تعليق غير لائق
-15
5 - طارق الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:44
الهندسة المعمارية للبنايات الامنية تكون غالبا مسهلات لعمليات الانتحار : لا توضع قضبان حديدية على مسافة قريبة من المعتقل.
6 - بارنكسون الثلاثاء 16 يناير 2018 - 14:48
من أجل الظلم خلق الله الآخرة وأخذ الحقوق
7 - محافظ الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:19
الإنتحار يعد جريمة شنيعة في حق النفس فلا يقوم بها
إلا عديمي الخوف من الله أو غير الأسوياء فلا يحق لأحد
أن يعتدي عليها فإنها ليست ملكا له بل هي ملك لله الذي وهبها للبشر حتى يشكروه عليها ويعبدوه.
إلا عديمي الخوف من الله أو غير الأسوياء فلا يحق لأحد
أن يعتدي عليها فإنها ليست ملكا له بل هي ملك لله الذي وهبها للبشر حتى يشكروه عليها ويعبدوه.
8 - متـــــــــــألم الثلاثاء 16 يناير 2018 - 15:23
كارثة بل كوارث سببها الرئيسي *مرونة* عفوا مدونة الأسرة. التي نزلت
بثقلها على الرجال وأست للنساء. لوكان الطلاق ميسرا لما عنفها ان كان عنفها
فعلا ولم تكن عنفت نفسها ورمت التهمة على الزوج الضحية.والله اعلم.
ومن خلال هذا المنبر العزيز نطالب باعادة النظر في قانون مدونة الأسرة
رحمة بالنساء قبل الرجال الذين يعانون الويل من تصرفات النساء ومنهن
من يقمن بالخيانة يعرفها الزوج بشتى الوسائل ويصعب اثباتها ماديا.ممايؤدي
الى جرائم بشعة نشر منها الكثيرهنا.ويجب تدارك الحاصل والا سنرى مزيدا
من كوارث اسرية منكرة.
بثقلها على الرجال وأست للنساء. لوكان الطلاق ميسرا لما عنفها ان كان عنفها
فعلا ولم تكن عنفت نفسها ورمت التهمة على الزوج الضحية.والله اعلم.
ومن خلال هذا المنبر العزيز نطالب باعادة النظر في قانون مدونة الأسرة
رحمة بالنساء قبل الرجال الذين يعانون الويل من تصرفات النساء ومنهن
من يقمن بالخيانة يعرفها الزوج بشتى الوسائل ويصعب اثباتها ماديا.ممايؤدي
الى جرائم بشعة نشر منها الكثيرهنا.ويجب تدارك الحاصل والا سنرى مزيدا
من كوارث اسرية منكرة.
9 - rachid الثلاثاء 16 يناير 2018 - 16:23
كون كان ممرض ونتاحر لو هاد السيد كون عتاقلوه ودبا ماشي منكر هذاااااا
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9