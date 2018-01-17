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الأخطاء الطبية موضوعا لنقاش في القصر الكبير
الأربعاء 17 يناير 2018 - 05:15
تنظم ودادية أطباء مدينة القصر الكبير، يوم الخميس المقبل بقاعة دار الثقافة في المدينة ذاتها، ندوة تفاعلية في موضوع "الخطأ الطبي بين واقع النص القانوني وإكراهات الممارسة القانونية".
هذه الندوة، التي تنظم بشراكة مع نادي قضاة المغرب، تستهدف العاملين بالمجال الطبي وفعاليات المجتمع المدني؛ من أجل توعيتهم وتحسيسهم بإكراهات الممارسة الطبية والآثار المترتبة عن ممارسة أي خطأ سهوا أو عمدا، وكذلك تقديم مقترحات وتوصيات من أجل توفير الحماية القانونية للطبيب والمريض على حد سواء من أجل ممارسة شريفة للمهنة.
يسهم في هذه الندوة كل من عماد الجهاد، نائب وكيل المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، في موضوع "الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية"، والأمين الوهابي بعرض حول "المسؤولية الطبية وحماية الطبيب".