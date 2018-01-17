أمواج عالية تضرب السواحل بين الرباط وطانطان

هسبريس من الرباط

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، ستعرف السواحل الأطلسية أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 4 و 6 أمتار، خاصة على السواحل ما بين الرباط وطانطان.

وأفادت المديرية في بلاغ لها أن فترة المد، خلال يوم الخميس، ستكون حوالي الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف من صباح الخميس، وبين الثانية والنصف والثالثة والنصف زوالا مع علو ما بين 2,5 و 3,5 أمتار.

وأشارت إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر طيلة يوم الخميس وستنقص حدتها ابتداء من يوم الجمعة.