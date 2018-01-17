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كُتّاب وآراء
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أمواج عالية تضرب السواحل بين الرباط وطانطان
الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:00
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه ابتداء من مساء اليوم الأربعاء، ستعرف السواحل الأطلسية أمواجا عالية سيتراوح علوها ما بين 4 و 6 أمتار، خاصة على السواحل ما بين الرباط وطانطان.
وأفادت المديرية في بلاغ لها أن فترة المد، خلال يوم الخميس، ستكون حوالي الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف من صباح الخميس، وبين الثانية والنصف والثالثة والنصف زوالا مع علو ما بين 2,5 و 3,5 أمتار.
وأشارت إلى أن هذه الحالة الجوية ستستمر طيلة يوم الخميس وستنقص حدتها ابتداء من يوم الجمعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - تازي حر الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:04
يا ربي فوقاش يصبح البحر جااامد نمشي كنتزحلق لبلاد الخير اوروبا
2 - hbib الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:51
اللهم انا لا نسالك رد القضاء وانما نسالك اللطف فيه ياااااااارب
3 - عبدالرزاق من وزان الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:55
السلامة يامولانا الدرهم لا يعرف السباحة مع الأمواج العالية شحال خاصو يساين باش يعوم مع الكبار ياربي السلامة
4 - مومو الأربعاء 17 يناير 2018 - 13:56
4 الى 6 امتار تسيونامي صغير سبق ان وصل علو امتار البحر السنة الماضية ستة امتار الى 12 متر .و لم تقولوا تسونامي متوسط .
5 - وكواك الحق الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:04
نخاف كما ذكر التازي حين يتجمد البحر سوف يكثر الجمارك على البحر و يمنعون التزحلق خوفا من هجرة جميع السكان .و ذاك ليس حبا في الشعب بل خوفا من عدم تحصيل الضرائب و تفعيل الزيادات لأجل ذلك فهم محتاجون لشعب مخلص لضرائبه فقط !!!!!!!
6 - طانطاني الأربعاء 17 يناير 2018 - 14:48
قليل مانسمع مدينة طانطان في الأخبار أو الجرائد. لكن عندما تذكر نعرف أن الخبر عن حالة الطقس وخصوصا البحر الذي لا تستفيد منه المدينة إلا في فصل الصيف. فشتان شتان بين الرباط و طانطان.،كأنك تذكر المغرب ثم الألمان.... ويبقى الحال كما هو عليه (طانطانامو)
7 - محمد الزموري الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:02
فعلاً كما قال بعض المعلقين يجب على البعض أن يتزحلق إلى الضفة الأخرى وكما يصفونها ببلاد الخير لأن هناك الكثير ممن لا يستحقون أن يعيشوا في هذا البلد الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع ولهذا ربما إذا غادروا سيكون الوطن بأحسن حال.
8 - البعمراني الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:03
هل هناك مازال يحلم بأروبا هل هؤلاء لا يقرأون ولا يسمعون ان اوروبا لم تعد كما كانت
9 - simo fes الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:17
إلى المعلق الباعمراني.فعلا أروبا تغيرت وتزداد جمالا يوما بعد يوم لأن فيها حكاما عدلوا فأراحوا البلاد والعباد
10 - وكواك الحق الأربعاء 17 يناير 2018 - 17:50
إلى المعلق الزموري و باعمراني
حين نتكلم عن أوروبا فإننا نتكلم عن الإزدهار و المساواة و العدل بين البشر
و حين نتكلم عن وطننا فنحن نرثي حال الفقر و الجوع و عدم المواساة و نرثي الحكام و المسيئولين علهم يعدلوا و يصلحوا و يحاربوا الظلم و التردي
تقول يا زموري أننا إن هاجرنا سيكون البلد أجمل , لا أجيبك على أسلوبك المستفز إلا بقوله تعالى ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
حين نتكلم عن أوروبا فإننا نتكلم عن الإزدهار و المساواة و العدل بين البشر
و حين نتكلم عن وطننا فنحن نرثي حال الفقر و الجوع و عدم المواساة و نرثي الحكام و المسيئولين علهم يعدلوا و يصلحوا و يحاربوا الظلم و التردي
تقول يا زموري أننا إن هاجرنا سيكون البلد أجمل , لا أجيبك على أسلوبك المستفز إلا بقوله تعالى ( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
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