فتح بحث قضائي حول تعذيب خادمة بالدار البيضاء

هسبريس - و.م.ع

أفاد مصدر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه جرى فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية.

وذكر المصدر ذاته، أنه بعد إشعار النيابة العامة بهذا الاعتداء، أمرت مباشرة بفتح بحث قضائي لتحديد كل الملابسات المتعلقة بهذه النازلة.

وفي سياق متصل أبرز مصدر جمعوي أن الخادمة (22 سنة) تعرضت مؤخرا " لاعتداء شنيع " من طرف مشغلها (حروق، كي، كدمات، تكدس الدم في عدة مناطق من جسمها)، وهو ما جعلها غير قادرة على الكلام.

وحسب مصدر بجمعية (إنصاف)، فإن مشغل الخادمة هو الذي نقلها الى عيادة طبية، موضحا أن الأطباء المشتغلين بهذه العيادة هم الذين أخبروا مسؤولي الجمعية بهذا الاعتداء.

وأكد أن الخادمة تخضع حاليا للعناية والعلاج، لافتا إلى أن طاقم العيادة عبر تضامنه الكبير مع هذه الخادمة، وهو ما عكسته العناية الكبيرة بوضعها الصحي .

وحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات المتوفرة لدى الجمعية تؤكد أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف، وبعد ذلك قدمت تنازلا له.