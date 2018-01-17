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الرئيسية | جهات | فتح بحث قضائي حول تعذيب خادمة بالدار البيضاء

فتح بحث قضائي حول تعذيب خادمة بالدار البيضاء

فتح بحث قضائي حول تعذيب خادمة بالدار البيضاء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:10

أفاد مصدر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه جرى فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية تعرض خادمة لاعتداء شنيع بالعاصمة الاقتصادية.

وذكر المصدر ذاته، أنه بعد إشعار النيابة العامة بهذا الاعتداء، أمرت مباشرة بفتح بحث قضائي لتحديد كل الملابسات المتعلقة بهذه النازلة.

وفي سياق متصل أبرز مصدر جمعوي أن الخادمة (22 سنة) تعرضت مؤخرا " لاعتداء شنيع " من طرف مشغلها (حروق، كي، كدمات، تكدس الدم في عدة مناطق من جسمها)، وهو ما جعلها غير قادرة على الكلام.

وحسب مصدر بجمعية (إنصاف)، فإن مشغل الخادمة هو الذي نقلها الى عيادة طبية، موضحا أن الأطباء المشتغلين بهذه العيادة هم الذين أخبروا مسؤولي الجمعية بهذا الاعتداء.

وأكد أن الخادمة تخضع حاليا للعناية والعلاج، لافتا إلى أن طاقم العيادة عبر تضامنه الكبير مع هذه الخادمة، وهو ما عكسته العناية الكبيرة بوضعها الصحي .

وحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات المتوفرة لدى الجمعية تؤكد أن مشغل هذه الخادمة لديه سابقة مماثلة تمثلت في الاعتداء على خادمة أخرى، حيث نقلها لمستشفى مولاي يوسف، وبعد ذلك قدمت تنازلا له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - simo fes الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:29
بالتأكيد سيكون مشغل ومشغلة الخادمة المسكينة من الطبقة البوروازية يحتقرون المواطن المغربي البسيط.بدءا من باب المنزل لأن المال أنساهم يوم الحساب
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49
2 - محمد محمد الأربعاء 17 يناير 2018 - 15:35
هكذا نحن المواطنين الظلم والإعتداء على بعضنا البعض بكل الأنواع. لا يخطر على بالنا أي نوع من الظلم إلا ونمارسه على بعضنا البعض. وفي الأخير نخرج إلى الشوارع نطالب بالحقوق والعدل ووو....هيهات هيهات. ..كيفما تكونوا يول عليكم.
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23
3 - toto الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:02
يجب تقديم المشغل (ة) الى العدالة كيفما كان منصبه مهنته وضعه الاجتماعي لغته دينه او اصله .ولو تنازلت الضحية يجب احقاق الحق وتطبيق العدل اذا كنتم دولة ديمقراطية كما تدعون.
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34
4 - ستيتو حمو الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:13
كالعادة هذه القضايا تقبر سريعا اما ترهيبا او تريغيبا كالعادة لان المتهمون غالبا ما يكونوا من اصحاب النفوذ وليس في البلد قانون لاصحاب النفوذ
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15
5 - lazaret الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:45
لا تخشى شيئا يا معذب هذه الفتاة المسكين لأن في الأخير سوف يطلق سراحك كما أطلق صراح القاضية التي عذبت خادمتها في مدينة وجدة و عادت إلى عملها كأن شيئا لم يكن.
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11
6 - Citoyenne الأربعاء 17 يناير 2018 - 16:54
Les employeurs de la bonne doivent avoir beaucoup de poids.La justice ne va rien leur faire.La bonne va etre endommagée par les coupables ou seulement menacée et tout va rentrer l'ordre.o
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4
7 - mmm الأربعاء 17 يناير 2018 - 17:20
les coupables sont des gens riches et ils vont échapper à la justice du pays tiers monde mais il payeront un jour ce qu ils ont fait et la justice dALLAH les attend
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