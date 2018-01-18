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حجز 69 كيلوغراما من المخدرات في باب سبتة
الخميس 18 يناير 2018 - 01:40
تمكنت عناصر فرقة المراقبة الجمركية بمعبر باب السبتة من حجز 69 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن إحدى السيارات المرقمة بإسبانيا.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة عثرت على هذه الكمية من مخدرات بعد تفتيش دقيق لإحدى السيارات، التي كانت في طريقها للمرور إلى الثغر.
كما أوضح أن المخدرات كانت مدسوسة بعناية خلف واقي الصدمات الأمامي، وفي تجاويف معدة على مستوى المصابيح الأمامية.
وأبرز المصدر نفسه أنه تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي مقيم بمدينة سبتة، وإحالته على الشرطة القضائية لاستكمال التحقيقات في هذه القضية المتعلقة بتهريب المخدرات.