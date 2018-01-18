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كُتّاب وآراء
مندوبية السجون تنفي تفويت عقار سجن الخميسات
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تفويت عقار السجن المحلي بالخميسات إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة، مستنكرة "الترويج لهذه المغالطات من طرف أشخاص يدعون الانتماء إلى الجسم الصحفي، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بمصالحها المختصة للتأكد من صحة هذه المعطيات قبل نشرها كما تفرضه أخلاقيات المهنة".
وشددت المندوبية، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الالكترونية، على أن ناشري الخبر كان عليهم "على الأقل الرجوع إلى بلاغات سابقة للمندوبية العامة، والتي أكدت فيها غير ما مرة أن كل عقارات السجون هي مسجلة بمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وعليه، فإن كل عقار متخلى عنه من طرف المندوبية العامة في إطار استبدال السجون القديمة بمؤسسات عصرية يصبح بصفة تلقائية تحت تصرف مديرية أملاك الدولة، ولا علاقة للمندوبية العامة بأية إجراءات قد تهم تفويت هذه العقارات إلى أية جهة كانت".
واعتبرت المؤسسة أن إصرار بعض المنابر الصحفية على تغليط الرأي العام بنشر مثل هذه الأخبار الزائفة ينم عن عدم جديتها ومهنيتها، وعن خدمتها لأجندات خفية تحركها أطراف شغلها الشاغل هو التشويش على المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة للرقي بقطاع السجون بالمملكة.