نشطاء "الرباط المستقبل" يبتغون الدولة الاجتماعية

هسبريس من الرباط

بعد تأسيسها لعديد من الفروع في مختلف المدن المغربية وبعض العواصم الأوروبية، أعلنت حركة "قادمون وقادرون.. مغرب المستقبل"، وصول قافلتها الجمعوية إلى العاصمة الرباط، بإعلان تأسيس فرع الحركة "الرباط المستقبل"، ضمن جمع تأسيسي انطلق تحت شعار "ديناميات مجتمعية من أجل تحقيق الدولة الاجتماعية"، وسط حضور فعاليات وأطر من أبناء العاصمة.

وكشفت الجمعية أن خطوة "الرباط المستقبل" تهم تفعيل "المشاركة في وضع السياسات العمومية، وتتبع تنزيلها وتقييم آثارها بهدف ترسيخ الحكامة الجيدة المرتكزة على المقاربة التشاركية والتخطيط الجيد والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، بجانب "الحرص على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه كونيا".

التنوير الفكري والثقافي وحماية المجتمع المغربي من العنف والتطرف يبقى أهم ما تركز عليه الهيئة الجمعوية، التي قالت إنها ترمي مقابل ذلك إلى العمل على "نشر قيم التسامح والعيش المشترك، والانفتاح وتشجيع الإبداع والفن"، بجانب "دمقرطة الثقافة بهدف صناعة نخب جديدة وجيل جديد قادر على رفع التحديات وبناء صرح الدولة الاجتماعية في إطار مجتمع حداثي وديمقراطي".

المريزق المصطفى، رئيس حركة "قادمون وقادرون"، قال، في تصريح لهسبريس، إن محطة الرباط تشكل "سيرورة تنظيمية التي أطلقتها الحركة منذ أزيد من سنة ونصف السنة والتي عرفت وتيرة متسارعة منذ مند المؤتمر الوطني الأخير المنعقد بإفران"، مشيرا إلى أن الموعد جمع "ثلة من الأطر الشابة من مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية الخاصة".

وتابع المرزيق قولا إن "ما يجمع هذه الأطر هو فكرة واحدة تتمثل في كون الحركة هي عابرة لكل الأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية"، بهدف ما وصفه "طرح ثلاثة أسئلة في الفضاء العام تتعلق بالثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية للشغل والصحة والتعليم".

وكشف المتحدث أن الجمعية تتشكل من فاعلين منتمين إلى مختلف الأحزاب السياسية والنقابات، على أن أساس الفكرة هو "الاشتغال على تحقيق القرب بين المواطنين والمواطنين في مدينة تعد مركزا لجدب البدائل والاقتراحات وسط النقاش العمومي الدائر"، مضيفا: "لا ندعي أننا سنقدم حلولا بل الحركة جزء من الحل ولنتشكل مشكلا أبدا في العلاقة مع السلطة والأحزاب والنقابات".

واختتم الموعد التأسيسي المذكور بالمصادقة على القانون الأساسي بالإجماع، وانتخاب المجلس الإداري ولجنة الخبراء بـ"جمعية الرباط المستقبل"، قبل أن يتم التوافق على أعضاء المكتب التنفيذي، الذي ضم أحمد الحمومي رئيسا، وأنور الأزهري نائبا له، ونادية مرشد كاتبة عامة، وعبد اللطيف المبشور نائبا لها، ثم سارة النكادي أمينة المال ورشيدة حامدي نائبة لها، بجانب هشام أهلالي كمستشار.