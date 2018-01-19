كرة القدم تشغل مغاربة وأجانب بسجن آيت ملول

رشيد بيجيكن من أكادير

انطلقت بالسجن المحلي "آيت ملول 2" فعاليات بطولة إفريقيا لكرة القدم المصغّرة للسجناء الأفارقة، بتنسيق مع الإدارة الجهوية سوس ماسة وعصبة سوس لكرة القدم.

وأشرف المدير الجهوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بسوس ماسة، سعد عبد الشفيق، ومدير سجن "آيت ملول 2" عزيز الحاحي، بالإضافة إلى رئيس عصبة سوس لكرة القدم وأعضاء من الإدارة التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على إعطاء انطلاقة هذه التظاهرة الرياضية، التي استُهلت بترديد الأناشيد الوطنية لكل الدول الممثلة.

حفل الافتتاح قُدّمت خلاله فقرات فولكلورية، كما عرف تكريم لاعبين قدماء بالمنطقة، بإضافة إلى إطلاق للحمام الزاجل، قبل أن تُعطى بداية مباراة الافتتاح بين فريق نزلاء غينيا كوناكري ونظيره لنزلاء الكوت ديفوار، تحت قيادة الحكم الدولي خالد هنيش من عصبة سوس، وانتهت لصالح الفريق الأول بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد.

وتستمر البطولة الإفريقية للسجناء الأفارقة بهذه المؤسسة السجنية إلى غاية 2 فبراير المقبل، بمشاركة منتمين إلى غينيا والكوت ديفوار ونيجيريا، والكاميرون وغانا ومالي، وغينيا كوناكري والسنغال، وغينيا بيساو والجزائر وتونس والمغرب.