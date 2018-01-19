أطلال قصبة تهدد سلامة المقيمين في آيت عتو

محمد آيت حساين

طالب عدد من سكان قصر الكبير بآيت عتو، التابع لجماعة كرس تعلالين بإقليم ميدلت، المسؤولين الإداريين والمنتخبين بالإقليم برفع الضرر الناتج عن وجود أطلال كانت في الماضي عبارة عن قصبة، قبل أن تتحول مع مرور السنوات إلى بناية مهجورة، بعض جدرانها تساقط، والبعض الآخر مهترئ وآيل للسقوط.

ويصر سكان المنطقة على أنهم راسلوا السلطات المحلية بقيادة آيت إزدك والجماعة المحلية لكرس تعلالين في الموضوع، دون إيلاء مراسلتهم أي اهتمام، مشيرين إلى أنهم في إحدى مراسلاتهم حذروا من عواقب سقوط الجدار فوق رؤوس مستعملي الطريق، التي تمر بالقرب من ذلك المكان الخطر.

محسن آيت باكي، وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، أوضح أن هذا المشكل يهدد سلامة مستعملي الطريق الموجودة قرب قصر الكبير بآيت عتو، وهو عبارة عن جدار قديم يوشك على السقوط، يضيف آيت باكي، مطالبا بالتدخل العاجل من أجل إسقاط الجدار نهائيا، أو ترميم القصبة لحماية المواطنين من أضرار السقوط المفاجئ لهذا الجدار.

وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن السكان المحليين ومستعلمي الطريق المذكورة، يحملون كامل المسؤولية، في حالة وقوع كارثة إنسانية بسبب هذا الجدار، إلى المسؤولين المحليين، من سلطات محلية والجماعة الترابية وباقي المتدخلين، مؤكدا أن الأمطار، التي تعرفها المنطقة سنويا، ستساهم في سقوط الجدار والتسبب في خسائر بشرية ومادية، ملتمسا من جميع المتدخلين العمل على هدم هذا الجدار أو ترميمه حفاظا على سلامة وأمن المواطنين، وفق تعبيره.