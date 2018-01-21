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كُتّاب وآراء
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حملة لتحرير الملك العمومي في "المنارة" بمراكش
الأحد 21 يناير 2018 - 12:19
شنت السلطات المحلية بمقاطعة المنارة حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية إيزيكي، مصحوبا بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.
وقامت السلطات المذكورة بتحرير الشوارع من الباعة الجائلين، وباعة الخضر والفواكه بالجملة بطريقة غير قانونية بسوق دوار إيزيكي، مستعينة بعدد كبير من عناصر القوات المساعدة، تجنبا لأي اصطدام مع المستهدفين من هذه الحملة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحملة أسفرت عن حجز كميات مهمة من الخضر والفواكه تم تسليمها إلى مركز حماية الطفولة الخاص بالفتيات في حي المسيرة من المدينة نفسها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - تايكة غرماد الأحد 21 يناير 2018 - 12:32
سيكون مصيرها كما وقع في الدار البيضاء آنفا بطريقة انتقائية والكيل بمكيالين بحيث ذو النفوذ لم يمسهم شيء بخلاف من ليس له اليد الطويلة حيث ظهرت الزبونيًة والمحسوبية بكل وضوح من طرف رموز الفساد الانتخابي .
2 - أيوب المغربي الأحد 21 يناير 2018 - 12:38
الحملة يجب أن تعمم على جميع المدن المغربية...لقد بلغ السيل الزبى والمخزن لا يستعرض قوته إلا على شرفاء الوطن وأطفاله ونساؤه..
المطلوب أن تجدوا حلا للشباب الذي يمتهن مثل هذه المهن وإلا فإن لهيب الثورة سيحرق الأخضر واليابس
المطلوب أن تجدوا حلا للشباب الذي يمتهن مثل هذه المهن وإلا فإن لهيب الثورة سيحرق الأخضر واليابس
3 - NOUMRI الأحد 21 يناير 2018 - 12:53
الأن ستخرج علينا جمعيات و فاعلين جمعويين كما يسمون أنفسهم أين سيدهب هؤلاء الباعة و ما مصير عائلاتهم و السلطات لم تستشر معنا إلى غير دلك من الشعارات الرنانة و سنرى قنوات السفاهة و التفاهة على اليوتيوب بفيديوهات السراخ و العويل لمحتلي الملك العام
4 - علال الفاسي الأحد 21 يناير 2018 - 13:08
ان ما تفعله المقاهي هو احتلال للملك العمومي رصيف مخصص للراجلين حتى لا يضطروا لتقاسم الطريق مع السيارات و الدراجات التي تحتل ما تبقى من الرصيف لزبناء اغبياء لا ضمير ولا حس لهم بالمسؤولية و لو كان العكس لقاطعوا هذا الشكل من المقاهي حتى لا يشجعوا الفساد و المفسدين الانانيين الجهلة الذين لا هم لهم الا الربح دون احترام للقانون و لا اعتبار للمواطن ولا للوطن ولك امثلة كثيرة في شارع علال الفاسي حبذا لو شمله هذا التطهير متمنيا ان تكون هذه حملة جدية مصحوبة بفرض غرامات مالية على المتطاولين حتى لا تبقى فرقعات سرعان ما تنطفئ كسابقاتها مخلفة ورائها مفسدين مستقوين ومنتشين بانتصار الفساد على القانون.
5 - Mourad الأحد 21 يناير 2018 - 13:10
هاد الناس فهاد المقاطعات الله اسمح ليهم عندهم واحد الخدمة هما اللي كيفهموها .
راه ملي كيجريو على هاد الناس كيمشيو كيحتلو اماكن اخرى مثلا الحومة عندنا هادي واحد عشر سنين واحنا كنعانيو من هاد احتلال الملك العمومي زيد علبها الوسخ الغوات الدبزة والسبان بالكلام الخايب وميمكنش تصبح ناعس مع 8 ديال الصباح كيبدا الصداع.
شكينا بزاف ديال المرات ودرنا جميع الحلول السلمية بدون نتيجة.
هاد البلاد مشات كفتة ومن حادها غادية وكتزيد هير البسالة
راه ملي كيجريو على هاد الناس كيمشيو كيحتلو اماكن اخرى مثلا الحومة عندنا هادي واحد عشر سنين واحنا كنعانيو من هاد احتلال الملك العمومي زيد علبها الوسخ الغوات الدبزة والسبان بالكلام الخايب وميمكنش تصبح ناعس مع 8 ديال الصباح كيبدا الصداع.
شكينا بزاف ديال المرات ودرنا جميع الحلول السلمية بدون نتيجة.
هاد البلاد مشات كفتة ومن حادها غادية وكتزيد هير البسالة
6 - صحراویه الأحد 21 يناير 2018 - 13:11
حشوما علیکم راه الناس ما باغیینش یجلسو فالشارع ولاکین الا ما دارو الخضرا اش غایوکلو اولادهم دیرولهم هادشی حرام
تعليق غير لائق
-15
7 - عباس البرنوصي الأحد 21 يناير 2018 - 13:14
كما نوجه رسالتنا الى عامل سيدي البرنوصي بحملة على اصحاب المحلات الصناعية مكانيك وطولوريا بدون رخص وليس حي صناعي بل للسكن ب امال 1 تحت عيون مقدمين بدون حسيب ولا رقيب وزد عن ذلك اتساع في ملك العمومي كاءن الشارع يخصهم لوحدهم بعلامات ممنوع الوقوف لك الله يا وطني العزيز اين المسؤولين لهذا نرجوا من السيد عامل سيدي البرنوصي ان يتحقق بنفسه ويتجول كما كان سابقه السيد حبوها الذي نظف وترك بصمته على سيدي البرنوصي انشري هسبريس ولك الشكر.
8 - دعوة الحق الأحد 21 يناير 2018 - 13:47
كثرت التحريرات ؛ تحرير الملك العمومي ، تحرير سعر صرف الدرهم ، تحرير المرأة..... و لكن التحرير الحقيقي هو تحرير العقول من الافكار المسمومة و الرقي بها الى سماء الابداع و البناء و التحلي بالأخلاق الرفيعة.
9 - لجين. سيدي عباد الأحد 21 يناير 2018 - 13:52
وماذا عن حي اامحاميد خاصة بلوك 35 و 36.العشواءية والفوضى بامتياز.
10 - سلاوي الأحد 21 يناير 2018 - 14:56
المقاهي في مدينة سلا لهم قانونهم الخاص بهم لأن غالبية اربابها ذووا نفوذ.
تحركات لاسترجاع الملك العمومي في جميع مدن المغرب ماعدا مدينة سلا التي يضطر فيها
الراجلين السير بجانب السيارات وخاصة حي السلام وحي الانبعات وشارع عبدالرحيم بوعبيد
تحركات لاسترجاع الملك العمومي في جميع مدن المغرب ماعدا مدينة سلا التي يضطر فيها
الراجلين السير بجانب السيارات وخاصة حي السلام وحي الانبعات وشارع عبدالرحيم بوعبيد
11 - hassan الأحد 21 يناير 2018 - 16:45
على ما يظهر في الصورة المرفقة بالمقال فالحملة تستهدف فقط الباعة المتجولين
(الفراشة) بدلا من يطبق القرار على الجميع بمن فيهم ارباب القاهي والحلات التجاريةوكل ما من شانه عرقلة عملية السير والجولان اضافة الى تعميم القرار على كافة التراب الوطني
(الفراشة) بدلا من يطبق القرار على الجميع بمن فيهم ارباب القاهي والحلات التجاريةوكل ما من شانه عرقلة عملية السير والجولان اضافة الى تعميم القرار على كافة التراب الوطني
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