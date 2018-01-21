حملة لتحرير الملك العمومي في "المنارة" بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

شنت السلطات المحلية بمقاطعة المنارة حملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي، تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية إيزيكي، مصحوبا بأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة.

وقامت السلطات المذكورة بتحرير الشوارع من الباعة الجائلين، وباعة الخضر والفواكه بالجملة بطريقة غير قانونية بسوق دوار إيزيكي، مستعينة بعدد كبير من عناصر القوات المساعدة، تجنبا لأي اصطدام مع المستهدفين من هذه الحملة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه الحملة أسفرت عن حجز كميات مهمة من الخضر والفواكه تم تسليمها إلى مركز حماية الطفولة الخاص بالفتيات في حي المسيرة من المدينة نفسها.