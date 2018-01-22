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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الاثنين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 22 يناير 2018 - 05:13

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن تبقى الأجواء باردة فوق المرتفعات والهضاب العليا والمنطقة الشرقية مع تكون صقيع محليا، وكتل ضبايبة بالقرب من السواحل وبالسهول الداخلية خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا شرقية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالجنوب الشرقي، وغربية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 درجات ودرجتين بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين درجتين و7 درجات بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والسهول الداخلية وما بين 7 و13 درجة بالسواحل وسوس وشرق الاقاليم الجنوبية، وما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و17 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة واللوكوس وسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ، ومابين 16 و22 درجة بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ، وما بين 22 و28 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادىء إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائج ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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