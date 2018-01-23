توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد فوق كل من المرتفعات والهضاب العليا خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وأيضا على السهول الداخلية. عدا ذلك، ستبقى الأجواء صافية إلى قليلة السحب بكافة أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي على العموم بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية بجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 02 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالجنوب الشرقي وشمال المنطقة الشرقية والغرب واللوكوس والشاوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول غرب الأطلس، وما بين 07 و 12 درجة بالبوغاز والسواحل الشمالية والوسطى والسهول المحيطية وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 12 و 17 درجة بغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية واللوكوس والغرب والشاوية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الشمالية، وما بين 20 و 25 درجة بباقي السهول والسواحل الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وكذا شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و 25 درجة بسوس وغرب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وكاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.