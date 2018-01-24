24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:26
|12:44
|15:30
|17:54
|19:11
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- واقع الممارسة السياسية بالمغرب
- ريال مدريد: هاري كين يستحق 226 مليون يورو
- حقوقيون: "أحكام متساهلة" ضد أطباء في الجديدة
- "الأغلبية" تقدم وصفتها لتقوية الأداء الحقوقي في "مجلس اليزمي"
- "التلبس الإلكتروني" لمعتقلي الريف يثير جدلا قانونيا وحقوقيا
لأول مرة .. المعهد العالي للقضاء يتيح تكوين ملحقين عسكريين (5.00)
حراك الريف .. الزفزافي يساند الحرية والمهداوي يرفض "ذبح القانون" (5.00)
- العثماني: رفع "دعم البوطا" أمان .. والمغرب بعيد عن فوهة بركان - (98)
- مؤشر التنمية الشاملة يذيل المغرب في تقرير عالمي للدول الناشئة - (92)
- المغرب يستعد للحرب الإلكترونية باقتناء طائرات أمريكية متطورة - (82)
- العلمي يقدم الخطوط العريضة لاستضافة "مونديال 2026" في المملكة - (67)
- وزير التعليم الجديد يبدي تفاؤلا بردّ الاعتبار إلى المدرسة المغربية - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية خلال الصباح والليلة القادمة، وبطقس بارد نوعا ما بالمرتفعات خلال الليل والصباح. وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة وستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بكافة أرجاء البلاد.
وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة ومتقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بجنوب الأقاليم الصحراوية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 02 و 07 درجات بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 10 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 23 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بسوس وما بين 25 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين العرائش وطان طان وما بين بوجدور ولكويرة، قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.