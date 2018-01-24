توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتكون كتل ضبابية وسحب منخفضة بالسواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية خلال الصباح والليلة القادمة، وبطقس بارد نوعا ما بالمرتفعات خلال الليل والصباح. وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة وستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بكافة أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية ومنطقة طنجة ومتقلبة الاتجاه على العموم بباقي جهات المملكة، مع تناثر حبات رملية محلية بجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 02 و 07 درجات بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و 12 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 10 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 23 درجة بالريف والمنطقة الشرقية والشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 22 و27 درجة بسوس وما بين 25 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا بين العرائش وطان طان وما بين بوجدور ولكويرة، قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.