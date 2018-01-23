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كُتّاب وآراء
ملف عقاري يفرز اعتصاما في ابتدائية خريبكة
دخل المحامي عز الدين فدني في اعتصام مفتوح داخل المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، احتجاجا على ما وصفه بـ"الاستهداف والانتهاك الذي تتعرض له مؤسسة النقيب بخريبكة من طرف عضو مكتب إحدى الوداديات السكنية بالمدينة".
وأشار المحامي عز الدين فدني إلى أنه "عثر على عقد محرّر من طرف أمين مال إحدى الوداديات السكنية، بعدما انتحل المعني بالأمر صفة نقيب هيئة المحامين بخريبكة، من أجل تمرير العقد على المحافظة العقارية وتحويله إلى رسم عقاري يبيع به ويستفيد منه ماديا".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مافيا العقار وصلت إلى الجسم المهني بخريبكة، ومهنة المحاماة أصبحت مستهدفة من طرف أناس استطاعوا كتابة عقود باسمها"، مشيرا إلى أن "القضية تتعلق بحالة تلبس بمقتضى العقد المذكور، وتستوجب تفعيل مسطرة الاعتقال والمتابعة".
وشدّد فدني على أن "قرار توقيفه في وقت سابق عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ المعجل، بسبب متابعته من طرف مجلس هيئة المحامين بخريبكة، لا علاقة له بالاعتصام داخل المحكمة الابتدائية، لأن الملف لدى غرفة المشورة، ووجهة نظر القضاء ستحظى من طرفه بكامل الاحترام".