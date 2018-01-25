المخدرات تجر نائب رئيس جماعة قروية إلى القضاء

هسبريس من مراكش

حدد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الثلاثاء 6 فبراير المقبل من أجل الشروع في تحقيقاته التفصيلية مع النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين ضواحي المدينة الحمراء، والاستماع إليه بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وكان وكيل الملك أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وحسب مصادر هسبريس فإن النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيدي الزوين تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على متن سيارة المصلحة الجماعية، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف أخضع لتدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، والتي أحالته على قاضي التحقيق.

وأوضحت المصادر ذاتها أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته استئنافيا.